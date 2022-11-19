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Україна

Будемо йти до кінця: генерал порадував прогнозом про терміни звільнення Криму

17:40 19 листопада 2022
військовий

Розв'язана росією війна проти України може закінчитися до кінця весни 2023 року. Але переговори з рф можливі лише за умови повного виходу російських військ з території України.

Таку заяву зробив заступник міністра оборони України генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов, передає Sky News.

«Усередині українського суспільства є рішення, що ми йдемо до кінця», — заявив він.

Генерал додав, що Україна ніколи не перестане битися до перемоги, навіть з огляду на загрозу ядерного удару з боку росії.

«Це не є загрозою, яка зупинить нас від продовження нашої боротьби», — впевнений військовий.

При цьому, саму загрозу ядерного удару Гаврилов вважає низькою.

У зв'язку з цим генерал вважає, що ЗСУ можуть деокупувати Крим уже до кінця грудня цього року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський впевнений, що війну не вдасться завершити, ухваливши зараз пропозицію росії щодо переговорів. Він заявив, що таке припинення війни не гарантує миру. росія під час перепочинку відновить сили та знову нападе на Україну. Так що перепочинок лише погіршить ситуацію.

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