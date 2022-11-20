Окупанти перекидають мобілізованих з Херсонщини на Донбас і готуються до їхнього масового дезертирства, — Генштаб

За добу, що минула, підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка на Донеччині. На Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках противник, як і раніше, зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 20 листопада, ворог завдав одного авіаційного та 4 ракетних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетних ударів, зокрема, зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Святогірськ та Краматорськ.

Також зазначається, що у прикордонних з Україною Брянській та Курській областях ворог утримує свої підрозділи, не виключаються спроби збройних провокацій на держкордоні, а також проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника з території рф та білорусі.

А на Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, противник продовжує прикриття російсько-українського кордону, проводить демонстраційні і провокаційні дії. Здійснив мінометний обстріл у районі населеного пункту Стариця Харківської області.

«За наявною інформацією, командування російських окупаційних військ планує перекинути окремі підрозділи, виведені в ході відступу з правого берега річки Дніпро на Херсонщині, для продовження бойових дій в Донецькій та Луганській областях. Мобілізовані особи, з яких у більшості складаються ці формування, дуже обурені перспективами реалізації зазначених планів. В Луганській області російські окупанти встановлюють додаткові блокпости для виявлення та затримання дезертирів», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі також повідомляють про підтвердженння результатів вогневого ураження підрозділами Сил оборони скупчень живої сили противника 18 листопада у населених пунктах Василівка, Новобогданівка, Михайлівка (Василівського району) та Комиш-Зоря на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Втрати окупантів склали понад 160 осіб пораненими. Знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів.

За офіційними даними, за добу, що минула, в Україні було ліквідовано ще 330 рашистів. Загальні втрати особового складу ворога перевищили 84 тисячі військовослужбовців.

Фото Генштабу

Нагадаємо, що заступник міністра оборони України генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов вважає що ЗСУ можуть деокупувати Крим вже до кінця грудня цього року.

А військовий експерт, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, зазначивщи, що, на його думку, фронт взимку не зупиниться і що ЗСУ постараються реалізувати свою перевагу у спорядженні.

Фото Генштабу ЗСУ

266

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram