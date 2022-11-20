«Нова стратегія путіна»: інсайдер вбачає у відході армії рф з Херсона певний сигнал

З 11 листопада, коли українські війська повернулися до Херсона, а мешканці міста підняли українські прапори, володимир путін не прокоментував цю подію. Але, судячи з усього, у кремлівського очільника зараз нова стратегія.

Американська експертка з питань безпеки Фіона Хілл у нещодавньому інтерв'ю журналу Politico нагадала анекдот, який любить розповідати лідер Кремля путін. Йдеться про випадок з його дитинства. Мовляв, в багатоквартирному будинку в Ленінграді, де мешкала його родина майбутній російський президент намагався зловити щура. Однак коли тварину загнали в кут, вона вискочила і почала давати відсіч, що неабияк здивувало маленького путіна.

«Він розповідає цю історію так, ніби це історія про нього самого, про те, що він завжди дасть відсіч, якщо його коли-небудь загнати в кут», — підсумувала Хілл.

Разом з тим ще у вересні путін заборонив своїм генералам виводити війська з Херсона, поставивши під загрозу багато життів. А тепер кремлівський вождь раптом вирішив відмовитися від Херсона.

«Це свідчить про його готовність йти на тактичні поступки, коли його притискають спиною до стіни. Неправильно говорити, що путін ніколи не відступає і не поступається. Це ще раз показує, що він може бути прагматиком, — заявила політолог з рф Тетяна Станова в інтерв'ю британській газеті The Guardian. — Очевидно, що це рішення було для нього дуже емоційним, але він його прийняв. Він може бути раціональним».

Експерти також вбачають у херсонському рішенні свідчення рішучої зміни стратегії. Херсон важливий зі стратегічних міркувань, звідти йде водопостачання Криму, так само з втратою регіону для росії під загрозою опиняється сухопутний міст до Криму — залежно від того, як далеко українські війська відтіснять нападників. На початку жовтня Москва оголосила Херсон своєю територією всупереч міжнародному праву. Українським військовим вдалося за допомогою непрямого підходу значною мірою відрізати російську армію від постачання і поповнення запасів на правому березі Дніпра, зробивши цей регіон непридатним для російської армії.

Однак інформація, надана інсайдером британській газеті The Guardian, дозволяє припустити, що путін, можливо, реалізує нову стратегію. Колишній високопоставлений чиновник російського міністерства оборони, який побажав залишитися неназваним через побоювання репресій, повідомив британській газеті, що путін має намір «заморозити» конфлікт. Водночас, за його словами, він хоче перегрупувати і навчити свою побиту армію та велику кількість мобілізованих солдатів.

«Путін не поспішає. Він бачить це як тривалий, масштабний конфлікт із Заходом, — продовжив ексчиновник. — Він — опортуніст за своєю природою. Його стратегія зараз полягає в тому, щоб подивитися, що буде до кінця зими, а потім переглянути стратегію».

Що також вразило, на думку інсайдера, так це реакція націоналістичних сил в путінських лавах, перш за все лідера Чечні Рамзана Кадирова і ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина. Адже обидва говорили про «важке, але необхідне рішення», хоч раніше були прихильниками жорсткої лінії і неодноразово критикували Кремль.

Сам путін, повідомляють ЗМІ, відвідав неврологічну лікарню в Москві в день, коли росія оголосила про вихід з Херсона — без жодного слова про це рішення. Для цього він відрядив міністра оборони Шойгу та командувача російськими збройними силами генерала Суровікіна.

Раніше ізраїльський експерт пояснив, чому фронт взимку не зупиниться, та назвав важливу перевагу ЗСУ.

395

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram