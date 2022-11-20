Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував висловлювання заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова про те, що «українські сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня, а вся війна з росією завершиться навесні».

«Звучить, ніби ця фраза заступника міністра оборони України, — це мрія. Звісно, мільйони українців мріють, аби ця війна завершилася якомога швидше. Утім, я буду більш реалістичним», — сказав він під час виступу на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксізауважив, передає «Укрінформ».

За його словами, Сили оборони досягли успіхів на полі бою, визволивши Херсон та просунувшись на Харківському напрямі, але війна триває.

«Я не готовий назвати точний день і час, коли ми переможемо. Але це точно станеться», — сказав він та додав: «Кожного дня, щохвилини ми робимо усе можливе, аби наша спільна з партнерами перемога настала якомога швидше».

Раніше генерал-майор СБУ у відставці Віктор Ягун зазначав, що війна в Україні може закінчитися до літа наступного року. Ексклюзивне інтервью з ним читайте на сайті «ФАКТІВ».

Також читайте на нашому сайті ексклюзивний матеріал «Думаю, чесно буде сказати, що ми не знаємо, коли закінчиться ця війна», — Павло Казарін".

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram