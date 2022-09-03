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Події

Після служби у церкві підробляв російським шпигуном: на Луганщині судитимуть священика УПЦ

13:36 3 вересня 2022
Колаборант

Прокурори Лисичанської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно інформатора ворожих військ — священника УПЦ МП, храми якої на сході України здебільшого були знищені росіянами. Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

Йому інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111−1 КК України).

Слідством встановлено, що у середині квітня 2022 року священнослужитель збирав для представників армії країни-агресора інформацію про чисельність, дислокацію, техніку, а також озброєння ЗСУ в Сєвєродонецьку та у прилеглих до міста селах. Дані він передавав у вигляді текстових повідомлень через месенджер «Телеграм». Отримана інформація використовувалася ворогом для визначення місцезнаходження цілей та подальшого їх вогневого ураження.

Правоохоронці викрили та затримали обвинуваченого наприкінці квітня. Наразі він перебуває під вартою. Під час документування злочину у його телефоні виявлено переписку з представниками армії країни-агресора. Обвинуваченому загрожує 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Зазначимо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Вінниччині представник Московського патріархату на похороні українського Героя напав на священика ПЦУ.

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