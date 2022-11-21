«Будет Крымско-Херсонский административный округ»: подробиці про підозру судді із Києва

В Україні триває боротьба з колаборантами. Івано-Франківський міський суд продовжив строк дії запобіжного заходу для судді Північного апеляційного господарського суду Володимира Куксова, якого підозрюють у виправдовуванні російської агресії та звірств окупантів. Про це стало відомо із опублікованої ухвали.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Володимира Куксова, який безстроково призначений на посаду судді місцевого Алуштинського міського суду Автономної Республіки Крим, у травні 2011 року обрали на посаду судді Київського апеляційного господарського суду. Рішенням Вищої ради правосуддя від 9 липня 2019 року служителя Феміди перевели на посаду судді Північного апеляційного господарського суду.

«Суддя Володимир Куксов має вищу юридичну освіту, тривалий стаж роботи у галузі права, доступ до загальнодержавних засобів масової інформації, а тому не міг не розуміти протиправність збройної агресії російської федерації. Незважаючи на це, перебуваючи в селі Гореничі Бучанського району в особистому спілкуванні в період з 06.04.2022 до 12.04.2022 він неодноразово заперечував факти збройної агресії», — зазначено в матеріалах слідства.

Під час однієї із розмов, згідно матеріалів справи, суддя визнавав правомірною тимчасову окупацію російською федерацією частини території України, стверджуючи таке: «Главное, чтобы они так обратно не вернулись, как у нас. Тогда тебе придется к нам домой, в Крым». У спілкуванні із іншим знайомим Володимир Куксов заявляв: «Так что, а у вас там, я смотрю, какой-то будет Крымско-Херсонский административный округ? Хозяйственный округ, что-то вот такое», «я не знаю, как оно будет, но я думаю, что вашему региону все равно это нормально». Коли суддя мав телефонну розмову із жителем окупованого рашистами села у Запорізькій області, то визнавав дії окупантів правомірними: «Нет, ну я понимаю, что у вас там в россии все в первую очередь, ну, у вас в россии теплее, конечно».

«Одного зі своїх знайомих, який перебував на тимчасово окупованій російською федерацією території України, Куксов підбурював зайняти посаду в так званій «милиции» на тимчасово окупованій території Запорізької області: «А ты что в милицию не идешь там на работу, а че? Там собирают всех», «а, я думал, ты уже там начальником милиции устроился, там кадровое голодание», «да, ты с опытом работы, надо делать карьеру, главное, чтоб они так обратно не вернулись, как у нас».

То ж суд продовжив строк дії запобіжного заходу для підозрюваного Володимира Куксова ще на два місяці. Він повинен прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою. Не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України, носити електронний засіб контролю.

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