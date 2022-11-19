СБУ повідомила про підозру організаторам фейкових референдумів у Запорізькій області

Співробітники СБУ викрили чергову групу зрадників, які пішли на співпрацю з російськими окупантами.

Підозра повідомлена 11 організаторам так званого «референдуму» на окупованій території Запорізької області. Про це повідомили у спецслужбі.



За даними слідства, колаборанти входили до складу так званих «територіальних виборчих комісій» у тимчасово окупованих Енергодарі, Мелітополі та Кам'янці-Дніпровській. Четверо очолювали ці комісії.

Усі колаборанти агітували людей взяти участь у фейковому референдумі.

Вони збирали персональні дані мешканців окупованих територій, організовували постановчі сюжети для росТВ.

Їхню інформацію російська влада використовувала для «результатів референдуму».

СБУ задокументувала факти злочинної діяльності колаборантів та їхніх кремлівських кураторів. Всім фігурантам оголосили підозру за статтею щодо колабораційної діяльності.





Нагадаємо, днями російські загарбники розстріляли колаборанта кирила стремоусова, призначеного кремлем «заступником голови обладміністрації» Херсонської області. Ліквідували зрадника тоді, коли він став заважати окупантам.

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