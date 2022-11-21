Важливі починання слід перенести на другу половину тижня: астрологічний прогноз на період з 21 по 27 листопада

Попри те, що листопад 2022 року став складним місяцем для всіх знаків Зодіаку, оптимістичний і обнадійливий новий місяць очікується в ніч із 23 на 24 листопада. Знак Стрілець, який потрапив у нього разом із Меркурієм і Венерою, вказує на новий курс, сприяє постановці найсміливіших цілей і масштабує все, що маєте, а також посилює тенденцію до далеких поїздок, активізує міжнародну взаємодію. Про це розповіла українська астрологиня Надія Мусієнко.

«Важливі починання слід перенести на другу половину тижня, а в перші дні краще завершувати розпочате раніше і підбивати підсумок сонячно-місячного місяця. Добре роздати борги, закрити гештальти, а в годину нового місяця — намітити глобальні життєві цілі (його точна фаза 24 листопада — о 0:55)», — вважає Надія Мусієнко.

Доля війни

Марс ретро у квадратурі з Нептуном, як і раніше, вказує на безсилля войовничо налаштованого ворога, який використовує обман і провокації та наповнює інформаційний простір неправдивими новинами. Ці аспекти не сприяють ні активному військовому просуванню, ні масованому ривку. До кінця тижня буде знову сходиться аспект Марса і Сатурна, що може сприяти зміцненню військових позицій і стабілізації військової ситуації. Він дає сміливість, витривалість і непохитність у найважчі періоди життя. Вибухонебезпечність і напруженість на початку тижня досить висока. Але є й оптимістичні показники: точний трін Сонце-Юпітер («печатка щастя») дає велику космічну благодать і щедрість, а з'єднання Венера-Меркурій несе приємні звістки.

Переговори

Вони можуть проходити на найвищому рівні. У них можуть бути задіяні світові авторитети, міжнародні експерти, відомі та шановані люди. Але застосувати на практиці те, про що домовляються, поки що важко. Люди в цей час на словах можуть про все домовитися і легко розв'язати всі питання, але реалізувати це поки що не вдасться. У розмовах стрільцівський Меркурій погано чує співрозмовника. У цей час кожен стає «великим гуру», норовить проштовхнути своє, повчати і роздавати цінні вказівки.

Кохання і стосунки

Венера у Стрільці романтична та ідеалістична. Але догодити такій Венері не просто. У коханні вона тяжіє до престижних, крутих партнерів. Це період, коли закохуються в іноземців, викладачів, учителів, наставників, або знайомства трапляються в подорожах і на різних міжнародних та освітніх заходах. А з'єднання з Меркурієм додасть легкості й невимушеності в контактах і знайомствах. Відносини між людьми стають більш поважними.

Навчання

Зростає тяга до знань, просвіти, освіти. Багато хто починає вивчати нові предмети, поступати на курси, підвищувати кваліфікацію, розширювати свій кругозір. Особливо легко і приємно в цей час вивчати теоретичну частину предметів. Меркурій у Стрільці, у вигнанні — глибоко не копає і на практиці вивчене не перевіряє.

Здоров'я

У дні нового місяця, 23 і 24 листопада, організм більше потребує відпочинку, частіше відчувається втома, занепад сил. Велике навантаження в ці дні на печінку. Гіпертоніки можуть відреагувати на цей вплив підвищенням артеріального тиску. Особливу увагу слід приділяти опорно-руховому апарату, суглобам, зубам. Загострення можуть траплятися в людей, які страждають на нервові розлади. Вірусні інфекції можуть почастішати до кінця тижня (і весь наступний).

Бізнес

Глобальні проєкти, особливо ті, які вимагають швидкого просування і ризику, не варто починати аж до розвороту Марса на прямий рух (12.01.23). Особливо це стосується тих, хто вперше ризикує почати свою справу. Поки Марс ретроградний, бізнес стоїть, висить, гальмує, або задкує назад. Зате в цей час можна дуже добре виправити і підкоригувати допущені помилки і промахи, або вдосконалити те, що є. Але якщо, все ж таки, час не чекає: починайте справи з нового місяця (після 24 листопада). Добре можуть піти справи у людей, які працюють в індустрії туризму, реклами, освіти, викладання. Успіх може очікувати на блогерів, політологів, ідеологів, а також тих, хто займається питаннями експорту та імпорту, а також міжнародними перевезеннями.

Раніше екстрасенс попередив, що в Києві можливий неспокійний тиждень.

245

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram