Резонансна «наркотична» справа: серед 39 тих, хто опинився на лаві підсудних у Польщі, є українці

Районний суд у Жешуві отримав обвинувальний акт проти 39 осіб, які брали участь у двох організованих злочинних групах, що торгували препаратами псевдоефедрину. Наркотики доставляли до лабораторій України, Словаччини та Чехії, де виготовляли метамфетамін. Нелегальні лабораторії ліквідували співробітники Бещадського прикордонного загону та поліцейські Центрального слідчого управління. Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.

«Співпраця служб Польщі, України, Словаччини, Чехії та Європолу дозволила зібрати докази у цій міжнародній кримінальній справі, яка почалася в Підкарпатському регіоні. Двома ОПГ керували власники підкарпатських аптек. Злочинна практика почалася в Перемишлі, де з аптек та аптечних пунктів вилучали препарати, що містять псевдоефедрин, створюючи фіктивні докази їх продажу. У квитанції вказувалося, що одна упаковка препарату продавалася одній людині, а насправді наркотики в оптовій кількості, навіть десятки тисяч упаковок, збирали „кур'єри“. Таблетки, що продавалися поза аптечним ринком, були упаковані в блістери, тобто були відокремлені від упаковки, та доставлені до кількох амфетамінових лабораторій у Чехії, Словаччині та Україні».

Перші слідчі дії, здійснені у вересні 2017 року в Підкарпатському воєводстві, призвели до затримання 23 осіб, у тому числі власників аптек.

«Стосовно 19 з них за клопотанням прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час обшуків вилучили понад 200 тисяч пакунків наркотиків та близько 100 кілограмів таблеток псевдоефедрину. Масштабна операція за участю чеських, словацьких та українських служб за підтримки Європолу призвела до ліквідації слідчими двох фабрик метамфетаміну та плантацій марихуани в Чехії та затримання ще 8 осіб, підозрюваних в організації злочинної діяльності та виробництві наркотиків. Подальші дії, вжиті в Україні, призвели до ліквідації третьої лабораторії метамфетаміну та затримання 6 учасників процесу».

У ході розслідування прокурор наклав арешт на майно підозрюваних загальною вартістю 13,5 млн злотих.

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