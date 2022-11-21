Сервісні центри МВС змінюють графік роботи: що потрібно знати

Сервісні центри МВС з 22 листопада переходять на новий графік роботи. У міністерстві повідомили, що зміни спрямовані на покращення надання послуг українцям.



«З вівторка, 22 листопада, сервісні центри МВС переходять на інший робочий графік. Ці зміни зроблено для того, щоб кожен українець мав доступ до державних послуг. Громадян просять бути уважними, плануючи візити до сервісних центрів МВС», — йдеться у повідомленні.



Тепер працюватимуть сервісні центри з вівторка по суботу включно.



Години прийому:

- у будні — з 08:00 до 17:00 без обідньої перерви,

- у суботу — з 08:00 до 15:45 без перерви на обід.



У МВС нагадали, що прийом громадян у сервісних центрах МВС здійснюється:



- за попереднім записом онлайн: https://eq.hsc.gov.ua



- у порядку «живої» черги, що регулюється талонами з термінала, встановленому у сервісному центрі МВС.



У регіональних та Головному сервісних центрах МВС графік роботи залишається незмінним — понеділок-четвер з 09:00 до 18:00; п'ятниця — 09:00 до 16:45, додали у відомстві.



Нагадаємо, сервісний центр МВС запустив онлайн-калькулятор для автомобілістів.

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