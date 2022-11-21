«Динамо» завдяки голу Циганкова обіграло «Верес»: відеоогляди матчів УПЛ

У понеділок, 21 листопада, ігрова програма 14-го туру чемпіонату України з футболу продовжилася двома матчами у Києві та Петрово.

Чемпіонат України. 14-й тур

21 листопада (понеділок)

«Верес» (Рівне) — «Динамо» (Київ) — 0:1 (Циганков, 27). Юніорські склади — 0:1.

«Динамо»: Бущан, Тимчик (Караваєв, 65), Попов, Забарний, Дубінчак, Сидорчук, Шепелєв (Гармаш, 46), Буяльський, Циганков, Лонвейк (Андрієвський, 46), Ванат (Бєсєдін, 65).

В останніх трьох очних матчах динамівці незмінно перемагали за вражаючої різниці м'ячів 11:1. Продовжили приємну для себе серію «біло-сині» й цього разу, щоправда, перемога вийшла доволі скромною. Загалом у небагатому на моменти протистоянні долю поєдинку вирішив єдиний м'яч, забитий Циганковим у середині першого тайму фірмовим обвідним ударом із лівої в кут воріт.

«Інгулець» (Петрове) — «Львів» — 1:0 (Марусич, 45). На 84-й хвилині вилучений Грисьо («Львів»). Юніорські склади — 1:3.

«Інгулець» відсвяткував повернення до рідного Петрового перемогою над «Львовом», яка відкинула «містян» на останнє місце в турнірній таблиці. Єдиний гол господарі забили на останній хвилині першого тайму, коли Марусич диво-ударом під поперечину з-за меж штрафного майданчика відправив м'яча до сітки. Цікаво, що автор голу з'явився на полі по ходу гри, замінивши травмованого партнера.

20 листопада (неділя)

«Минай» — «Металіст» (Харків) — 1:0 (Вишневський, 87). Юніорські склади — 2:3.

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Металіст 1925» (Харків) — 0:2 (Дебелко, 8, у свої ворота, Борячук, 44). Юніорські склади — 0:0.

19 листопада (субота)

«Дніпро-1» — «Шахтар» (Донецьк) — 2:1 (Піхальонок, 21, Довбик, 53 — Мудрик, 17). Матч юніорських складів перенесено на 5 грудня.

«Колос» (Ковалівка) — «Ворскла» (Полтава) — 1:2 (Мілько, 65, з пенальті — Сефері, 31, Степанюк, 80). Юніорські склади — 1:0.

18 листопада (п'ятниця)

«Зоря» (Луганськ) — «Олександрія» — 4:1 (Бутко, 62, 70, Булеца, 68, Антюх, 76 — Рибалка, 78). Юніорські склади — 3:3.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 35 очок (13 матчів);

2. «Шахтар» — 27 (12);

3. «Зоря» — 26 (13);

4. «Динамо» — 26 (12);

5. «Олександрія» — 23 (12);

6. «Ворскла» — 18 (14);

7. «Верес» — 17 (13);

8. «Металіст 1925» — 17 (13);

9. «Колос» — 16 (13);

10. «Металіст» — 15 (13);

11. «Минай» — 13 (13);

12. «Рух» — 12 (12);

13. «Кривбас» — 12 (13);

14. «Інгулець» — 10 (13);

15. «Чорноморець» — 9 (12);

16. «Львів» — 9 (12).

Бомбардири: 10 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»), 9 — Віталій Буяльський («Динамо»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Данило Сікан, Михайло Мудрик (обидва — «Шахтар»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Віктор Циганков («Динамо»); 4 — Дмитро Кльоц («Верес»), Максим Третьяков, Сергій Рибалка (обидва — «Олександрія»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Ігор Кирюханцев («Зоря»), Владислав Ванат («Динамо»), Ростислав Русин («Металіст 1925»).

Додамо, що поєдинок «Рух» — «Чорноморець» перенесено на невизначений термін.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько динамівця Олександра Караваєва відверто розповів про життя в окупованому Херсоні.

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