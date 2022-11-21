Нідерланди обіграли міцний Сенегал та продовжили вражаючу серію: відеоогляд матчу ЧС-2022

У понеділок, 21 листопада, у Досі на стадіоні «Аль-Тумама» пройшов матч 1-го туру ЧС-2022 у групі А між збірними Сенегалу та Нілерландів. Нагадаємо, напередодні в цій групі в матчі-відкритті Еквадор обіграв господарів турніру Катар (2:0).

ЧС-2022. Група А. 1-й тур

Сенегал — Нідерланди — 0:2

Голи: Гакпо (84), Классен (90+9).

Голландці, які пропустили попередній мундіаль та скучили за матчами фінальної стадії мундіалю, вийшли на гру проти міцної команди Сенегалу надмотивованими. У тому числі й за свого тренера Луї ван Гала, який цієї весни зізнався, що хворий на рак.

Щоправда, стартувати з перемоги на турнірі прагнули й представники африканського континенту, але завдавши більше ударів по воротах, так «розпечатати» їх не змогли. А ось «помаранчеві» використали свої шанси наприкінці зустрічі. Відкрив рахунок Гакпо, вдало замкнувши подачу де Йонга. Форвард ПСВ проводить просто феноменальний сезон — у 27 матчах за клуб та збірну він набрав 33 бали за системою «гол+пас» (15+18).

Другий гол на дев'ятій доданій хвилині дозволив голландцям наздогнати за різницею м'ячів лідируючий у групі Еквадор, а також продовжити свою серію із семи переможних матчів на групових стадіях мундіалів, починаючи з ЧС-2010 у ПАР.

Становище команд у групі А: 1. Еквадор — 3 очки (різниця м'ячів — 2:0); 2. Нідерланди — 3 (2:0); 3. Сенегал — 0 (0:2); 4. Катар — 0 (0:2).

Додамо, що у другому турі у п'ятницю, 25 листопада, будуть зіграні наступні матчі: Катар — Сенегал (15:00), Нідерланди — Еквадор (18:00).

Бомбардири: по 2 м'ячі — Еннер Валенсія (Еквадор), Букайо Сака (Англія), Мегді Таремі (Іран).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Англія у стартовому матчі на ЧС-2022 «відвантажила» шість м'ячів Ірану.

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