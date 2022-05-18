«Дельфініум щороку може змінювати відтінок»: експертка розповіла, як вирощувати казково гарні квіти

Дельфініум зробить ваш сад казково гарним. Сині, блакитні, бузкові, білі квіти на стрункому стеблі наповнять його фарбами, які створять особливий настрій. Сімейне чаювання в такому саду стане незабутнім. Природні прикраси досконалі, і милуватися цією красою можна безкінечно. Про те, як виростити дельфініум, «ФАКТАМ» розповіла квітникарка з Чернівецької області Тетяна Кравченко, яка також вирощує петунії, мальви, ехінацею, сон-траву, хризантеми…

«У цю квітку закохуєшся з першого погляду!»

— Дельфініум — чудова квітка, від якої не відвести очей, — каже Тетяна Кравченко. — Внаслідок перезапилення щороку він може змінювати відтінок. І це неймовірне перетворення! А які гарні поєднання відтінків в одній квітці — синій з блакитним, білий з фіолетовим… У цю квітку закохуєшся з першого погляду!

Дельфініум — квітка, від якої, за словами Тетяни Кравченко, не відвести очей

— Як посадити його із саджанця? І коли він розквітне?

— Розквітне вже за 2−3 тижні після посадки у відкритий ґрунт. Важливо правильно вибрати саджанець під час покупки. Зверніть увагу на те, що він має бути не нижче за десять сантиметрів. Оптимальна висота — 15 сантиметрів. Коренева система має бути добре розвинена. Все це дає більше шансів, що рослина приживеться. Висаджуючи дельфініум з горщика у відкритий ґрунт, відразу ж полийте рослину.

— Як часто його потрібно потім поливати?

— Якщо немає дощу, робити це слід щовечора протягом двох тижнів — доти, доки рослина повністю не прийметься. Пізніше це вже не обов'язково. Дельфініум не любить надмірної вологи.

«Дельфініум абсолютно невибагливий у вирощуванні»

— Які добрива потрібні для пишного цвітіння?

— Підійдуть комплексні добрива. У період закладки бутонів раджу використовувати калійне добриво. Достатньо чайної ложки на 2,5 літра води. А взагалі треба сказати, дельфініум абсолютно невибагливий у вирощуванні.

— З якими рослинами дельфініум не терпить сусідства?

— Зростанню дельфініуму ніщо не перешкоджає, а ось він не дасть цвісти низьким квітам, оскільки затінить їх.

— Які умови для дельфініуму ідеальні?

— Він любить сонце, у тіні ж цвіте неохоче.

Палітра відтінків надзвичайна

— Як виростити дельфініум, який розквітнув би вже цього року, з насіння?

— Зараз раджу висаджувати його із саджанців. Щоб дельфініум виріс з насіння, про це потрібно подбати у лютому. Спочатку змішують землю з перелитом, насипають у ящик, роблять лунки та розкладають насіння по рядах. Потім злегка присипають землею лише на пів сантиметра. Збризнувши з пульверизатора водою, накривають харчовою плівкою. Обов'язково потрібне підсвічування, також необхідно стежити, щоб температура не опускалася нижче двадцяти градусів. Коли рослина починає прокльовуватися, плівка знімається. Полив має бути помірним. Надмірну вологість дельфініум, як я вже казала, не любить. Коли з'являється перше листя, рослину пересаджуємо в горщики, а коли вже не буде нічних заморозків, висаджуємо у ґрунт. У травні дельфініум вже потішить вас цвітінням. У перший рік рослина досягне 80 сантиметрів, на наступний вимагатиме підв'язки.

Тетяна Кравченко: «Дельфініум – одна з моїх улюблених квіток»

— Як довго цвіте дельфініум?

— Ця дивовижна квітка цвіте майже до морозів, так що милуватися цією красою зможете дуже довго. До речі, дельфініум зацвітає за сезон двічі. Ця квітка чудова!

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Фото з альбому Тетяни Кравченко

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