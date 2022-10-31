Посадка овочів та квітів під зиму: яких помилок важливо уникнути

Часто досвідчені дачники практикують посадку деяких городніх культур та квітів пізньої осені, сподіваючись на більш ранній врожай та гарні клумби з квітами вже наприкінці весни.

Під зиму можна садити моркву, буряк, цибулю, салат, пастернак, редиску, петрушку, кріп, шпинат, селеру, гірчицю, капусту, пише «Удачное».

Добре при правильному посіві перезимують айстра, лаватера, лаванда, аліссум, календула, волошка, мак, примула, дельфініум, гвоздика, люпин, ромашка, цикламен та деякі інші квіти.

Тропічні культури восени садити не рекомендується.

Садівники та городники зі стажем знають, що оптимальний термін посіву чи посадки — з середини жовтня по середину листопада.

Також потрібно орієнтуватися на погоду. Повинна встановитись стабільно холодна погода, найближчим часом не повинно потепліти. Сіяти можна і в промерзлий ґрунт.

Перед посадкою необхідно підготувати ґрунт, розбити грядку, прибравши з неї непотрібну рослинність. Внести компост або визрілий гній.

Дрібне та середнє насіння рекомендується сіяти в рядочки глибиною — 5−6 см.

Насіння має бути сухим, його не можна замочувати. Присипати посадки варто сухим торфом або дрібною сухою тирсою.

Не слід поливати посіви, щоб не спровокувати набухання насіння, яке може загинути у майбутньому.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як правильно під зиму посадити часник, і для чого перед посівом моркви готують спеціальну грядку.

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