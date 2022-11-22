Левам несподівано пощастить, а Скорпіонам не уникнути конфліктів: гороскоп на 22 листопада 2022 року

Цього тижня будуть кілька днів, які вплинуть на людей. Так, у четвер, 24 листопада, буде молодик, а з п'ятниці, 25 листопада, Юпітер позбавиться ретроградності. Щодо вівторка, 22 листопада, то астрологи називає його днем, коли зроблене місяцем раніше починає давати перші результати. Отже, сьогодні має стати ясним, як саме людина розпорядилася енергією, отриманою від всесвіту. Тож неприємності, як, втім, і успіхи, були зумовлені наперед.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 22 листопада пропонує Ukr.Media .

Овен

Сьогодні у представників цього знаку може з'явитися відчуття, що події розвиваються не так, як їм хотілося. Однак те, що все йде не за планом, не означає, що ви не можете бути щасливими. Поставтеся позитивніше до новин — у них видний промінь світла, просто потрібні зусилля, аби його розгледіти. Застосуйте новий спосіб мислення до всього, що побачите.

Телець

Ваше ставлення до інших людей сьогодні є дуже позитивним, і воно допоможе вам виграти будь-яку боротьбу за владу: від того, в чиїх руках пульт від телевізора до того, хто обійме високу посаду на роботі. Думаючи краще про своїх опонентів, ви зможете схилити їх на свій бік та переконати дати вам те, чого ви хочете. Виявляючи свою повагу до людей, ви робите перший крок до того, щоб вони теж стали вас шанувати.

Близнюки

Постарайтеся сьогодні триматися подалі від натовпу та йти своїм шляхом осторонь. Відпустіть свої думки на свободу — ви знайдете дуже важливе розуміння себе. Саме час для глибоких роздумів про важливі речі. Близнюкам необхідно розібратися з чимось у своєму житті, ви надто довго це відкладали. Поговорити з кимось про це — непогана ідея, проте глибоко всередині у вас вже є всі необхідні відповіді.

Рак

Сьогодні може з'явитися таке відчуття, ніби ви б'єте головою об стіну. Хтось, у відносинах з ким ви намагаєтеся розтопити кригу, продовжує тримати вас на відстані. Ви такі чарівні та доброзичливі, а ця людина холодна і відсторонена. Не сприймайте це особисто. Можливо, ця людина зараз просто не має часу на спілкування з вами. Можливо він чи вона дуже хоче приділити вам більше часу, але тоді, коли він з'явиться. А поки що зверніть увагу на тих, хто більш сприйнятливий.

Лев

Вам сьогодні пощастить, причому несподівано. Може здійснитися таємне бажання, давня мрія стане реальністю. При цьому вам не доведеться вибиватися із сил, все складеться самотужки. День сприятливий для будь-якого спілкування, ділових та особистих зустрічей, обговорення робочих питань у неформальній обстановці та романтичних побачень. Можливі значні грошові надходження, не виключені дорогі подарунки.

Діва

Поставте сьогодні перед собою нескладне завдання, яке передбачає велику нагороду — займіться навколишнім простором. Зробіть прибирання в будинку — порятунок від мотлоху приносить величезне задоволення, до того ж для виконання цього завдання можна відключити мозок. Дайте своїй сірій речовині відпочити, поки ви наводите блиск у домі. Попросіть сусіда по квартирі чи партнера допомогти вам — його чи її ідеї та фізична праця будуть неймовірно корисними.

Терези

Ви вже давно повинні знати, що лише інтелектуальний зв'язок може закласти основу для справжніх стосунків, хай вони романтичні, дружні чи ділові. Ділитись ідеями та обговорювати суперечливі питання, щоб розуміти одне одного краще, не лише цікаво, а й здорово. Тому тримайтеся сьогодні подалі від людей, які надто поверхні з вами, навіть якщо вони хочуть бачитися частіше. Вам потрібна глибина, а не «поверховість».

Скорпіон

Сьогодні день конфліктуючих ідей та думок, які можуть стати причиною напруженості в домі, проте зможуть також допомогти налагодити нові контакти у соціальному житті. Ніщо не освіжає ваші емоції так, як гаряча дискусія, і коли це відбувається з людиною, яка вам подобається, обстановка загострюється до краю. Не соромтеся висловлювати свою незгоду. Навіть якщо це розлютить когось із членів сім'ї, принаймні вони знатимуть, як ви дійсно почуваєтеся.

Стрілець

Хороша новина — ви на початку значної трансформації особистості. Погана новина — ви можете відчувати збентеження щодо того, чим хочете сьогодні займатися. У вас не буде нестачі у варіантах, проте інтересу може не вистачити. Може здатися дивним починати трансформацію в такому невпевненому стані, проте не турбуйтеся. Зміни починаються саме тоді, коли ви переберете усі можливі варіанти.

Козеріг

Якщо ви вважаєте, що потрібно щось змінювати у своєму способі життя, значить, робіть це сьогодні. Зміни, які ви робите, не повинні бути глобальними. Вони мають бути досить значними для того, щоби щось змінилося. Відмова від смаженої їжі чи економія певної суми на тиждень — це приклади невеликих змін, які матимуть великий результат.

Водолій

Хтось сьогодні вирішить, що ви дуже привабливі, але, на жаль, ця людина може бути непривабливою для вас. Прийміть комплімент і рушайте далі. Немає необхідності розпочинати розмови з тим, хто вас не цікавить. Навіть якщо ви просто намагаєтеся не поранити чужі почуття, вводити людину в оману — не найкращий спосіб вирішити питання. Якщо хтось скаже вам щось приємне, подякуйте. Це — межа вашої відповідальності за ситуацію.

Риби

Сьогодні ви весь день віддаватимете мрії про майбутнє — одне слово може викликати у вас безліч ідей про те, де і як ви хочете жити, з ким хочете старішати разом. Ці одкровення можуть бути сприйняті як пряма вказівка вашої підсвідомості, але насправді це ваша уява. Той, хто здається відчайдушно бажаним сьогодні, може здатися безглуздим завтра, тому не варто брати на себе зобов'язання.

Раніше астрологи назвали п'ять знаків зодіаку, життя яких вийде після молодика 24 листопада.

Фото Pixabay

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