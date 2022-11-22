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Гроші

Гроші прийдуть поштою чи на картку: як в Україні зміниться порядок виплати пільг на комуналку

13:19 22 листопада 2022
Гривні

Пільги на оплату послуг ЖКГ з 1 січня 2023 року виплачуватимуться виключно грошима.

Як повідомляє видання «На пенсії», Пенсійний фонд перераховуватиме пільгові гроші пенсіонерам, які отримують пенсію в банках або через відділення «Укрпошти», на їхні пенсійні рахунки.

Громадянам, які не одержують пенсію, гроші перерахують на поточні рахунки, відкриті в «Ощадбанку» за зверненням органів Пенсійного фонду України (ПФУ). Зазначається, що цей процес пройде автоматично — без заяв одержувачів про відкриття банківського рахунку.

ПФУ повідомить про це пільговикам — листом або через веб-портал електронних послуг ПФУ.

Виплата пільг у готівковій формі здійснюватиметься після укладення договору одержувача з «Ощадбанком». Пільговики можуть вже зараз (за бажанням) вибрати відповідний варіант отримання грошей.

Якщо звернутися із заявою до управління соцзахисту до 30 листопада включно, то вже у грудні гроші прийдуть поштою або на банківський рахунок.

Нагадаємо, що ПФУ з 1 жовтня почав виплачувати субсидії на оплату комуналки, а з 1 грудня — і призначати їх.

Фото Pixabay

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