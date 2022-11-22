У вівторок, 22 листопада, вперше в ігровий день чемпіонату світу з футболу в Катарі, де напередодні Нідерланди відсвяткували успіх у поєдинку з Сенегалом, відбудуться одразу чотири матчі.

У квартеті С один із претендентів на «золото» Аргентина на Національному стадіоні в Лусаїлі зустрінеться з Саудівською Аравією, а Польща з голеадором Робертом Левандовськи, який ще не забивав на світових першостях, на «Стадіоні 974» у Досі пройде випробування Мексикою.

У групі D Данія, яка блискуче провела відбірний цикл (дев'ять перемог у 10 матчах!), на арені «Ед'юкейшн Сіті» в Ер-Райяні поміряється силами з Тунісом, а чинний чемпіон світу Франція, що втратила через травму володаря «Золотого м'яча» Каріма Бензема, на стадіоні «Ель-Джануб» в Ель-Акрі зіграє з австралійцями, до заявки яких на турнір не потрапив зять головного тренера.

ЧС-2022. 1-й тур

22 листопада (вівторок)

Група С

Аргентина — Саудівська Аравія 12:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

Мексика — Польща 18:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», радіо «Промінь»

Група D

Данія — Туніс 15:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

Франція — Австралія 21:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Англії в своєму стартовому матчі ЧС-2022 забила шість м'ячів команді Ірану.

Фото fifa.com

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