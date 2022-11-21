Кривдник України завдяки пенальті врятувався у стартовому матчі ЧС-2022: відеоогляд гри

У понеділок, 21 листопада, в Аль-Райяні на стадіоні «Ахмад бін Алі» пройшов матч 1-го туру ЧС-2022 у групі В між збірними США та Уельсу. Нагадаємо, в іншому поєдинку квартету Нідерланди на останніх хвилинах вирвали перемогу в Сенегалу (2:0).

ЧС-2022. Група В. 1-й тур

США — Уельс — 1:1

Голи: Веа (36) — Бейл (82, з пенальті).

Починаючи з 1990-го збірна США пропустила лише один чемпіонат світу — попередній у росії. Маючи значно більший досвід виступів у фінальних турнірах порівняно з Уельсом, який не виступав на мундіалях останні 64 роки, американці повели в рахунку до перерви. Гол забив Тімоті Веа — син володаря «Золотого м'яча» ліберійця Джорджа Веа, який, на відміну від сина, на чемпіонаті світу за свою блискучу кар'єру так жодного разу й не зіграв.

Утім, після перерви представники Туманного Альбіону освоїлися, сміливіше пішли вперед — і були винагороджені, коли зірковий Бейл, який не пустив збірну України на мундіаль, реалізував пенальті та врятував для своєї команди нічию. Примітно, що це четверта поспіль «мирова» для Уельсу на чемпіонатах світу — у трьох матчах команди на мундіалі-1958 також переможця визначити не вдалося (Угорщина — 1:1, Мексика — 1:1 та Швеція — 0:0). Ось така «миролюбна» команда…

Становище команд групи В: 1. Англія — 3 очки (різниця м'ячів — 6:2); 2. Уельс — 1 (1:1); 3. США — 1 (1:1); 4. Іран — 0 (2:6).

Додамо, що у другому турі у п'ятницю, 25 листопада, будуть зіграні наступні матчі: Уельс — Іран (12:00), Англія — США (21:00).

Бомбардири: Еннер Валенсія (Еквадор), Букайо Сака (Англія), Мегді Таремі (Іран) — по 2 м'ячі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Англія у стартовому матчі на ЧС-2022 «відвантажила» шість м'ячів Ірану.

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