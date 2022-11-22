Обіцяють виплату 2220 гривень: Пенсійний фонд повідомив про нову аферу в інтернеті від його імені

В Україні активізувалися шахраї. Пенсійним фондом України в месенджері #Telegram виявлено діяльність чат-боту, який від імені Пенсійного фонду України вводить в оману користувачів, збирає особисті дані людей та реквізити банківських рахунків для подальших шахрайських дій.

«Невідомий чат-бот „Пенсійний фонд України“ (@pensijnyj_fond_ukrainybot) з символікою Фонду на логотипі боту інформує громадян про можливість отримання грошової допомоги у розмірі 2220 гривень на кожного з членів сім’ї, хто постраждав у зв’язку з війною. Бот пропонує подати відповідну заявку, та заповнити особисті дані, у тому числі й реквізити банківських рахунків, для можливості отримання неіснуючих коштів. Відповідально заявляємо — ЦЕ ФЕЙК! Пенсійний фонд України не має стосунку до діяльності вказаного чат-боту! Бот не створювався та не адмініструється Фондом і не має стосунку до інформаційної діяльності відомства», — йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Відомство вже звернулося до правоохоронних органів з проханням вжити відповідних заходів.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Київщині викрили нахабного афериста-кримінальника.

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