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ЗСУ ліквідували ще 410 окупантів: названо втрати військ росії за добу

10:45 23 листопада 2022
втрати

Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 410 окупантів. При цьому з початку повномасштабної війни росія втратила вже 85 410 своїх солдатів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім особового складу, бойові втрати противника станом на 23 листопада орієнтовно склали:
- танків — 2897 (+2 протягом доби),
- бойових броньованих машин — 5832 (+5),
- артилерійських систем — 1887 (+5),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4396 (+3).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.

У коментарях до посту українці дякують нашим воїнам та бажають їм якнайшвидшої перемоги.

< Нагадаємо, у Генштабі підтвердили, що російські окупанти у Мелітополі втратили 30 людей пораненими. На Запоріжжі ВСУ знищили блокпост окупантів, з поля бою «вибуло» 15 російських військовослужбовців. Також знищено ворожий зенітний ракетний комплекс С-300 та 5 одиниць військової техніки різного типу у районі населеного пункту Пологи.

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