ЗСУ ліквідували ще 410 окупантів: названо втрати військ росії за добу
Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 410 окупантів. При цьому з початку повномасштабної війни росія втратила вже 85 410 своїх солдатів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Крім особового складу, бойові втрати противника станом на 23 листопада орієнтовно склали:
- танків — 2897 (+2 протягом доби),
- бойових броньованих машин — 5832 (+5),
- артилерійських систем — 1887 (+5),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4396 (+3).
Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.
У коментарях до посту українці дякують нашим воїнам та бажають їм якнайшвидшої перемоги.
< Нагадаємо, у Генштабі підтвердили, що російські окупанти у Мелітополі втратили 30 людей пораненими. На Запоріжжі ВСУ знищили блокпост окупантів, з поля бою «вибуло» 15 російських військовослужбовців. Також знищено ворожий зенітний ракетний комплекс С-300 та 5 одиниць військової техніки різного типу у районі населеного пункту Пологи.152
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