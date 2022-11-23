ЗСУ відбили атаки ворога на Бахмут та ще 10 населених пунктів на Донбасі, — Генштаб

За минулу, 272 добу російського широкомасштабного вторгнення підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, а також 10 населених пунктів на Донеччині, включаючи незламний Бахмут. Окупанти ж завдали 5 ракетних ударів по населених пунктах Харківської та Донецької областей, а також здійснили близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних містах і селах, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Ворог продовжує утримувати свої угруповання на Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області і веде оборону на Куп’янському, Лиманському, Криворізькому та Херсонському напрямках.

Так, на півдні російські війська намагаються покращити фортифікаційне обладнання позицій і не припиняють артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема і звільненого Херсона. Також спостерігається додаткове обладнання противником оборонних рубежів вздовж ділянки автошляху Каховка — Мелітополь, у Херсонській та Запорізькій областях.

Проте окупаційні війська продовжують зазнавати відчутних втрат. Так, у населеному пункті Каланчак Херсонської області в місцевій лікарні вже не вистачає ліжкомісць для розміщення поранених загарбників, тому їх почали доправляти до населеного пункту Великі Копані — протягом попередньої доби туди перевезли близько 40 поранених окупантів.

За уточненою інформацією, під час точного артудару ЗСУ 21 листопада поточного року у Запорізькій області було знищено ворожий зенітний ракетний комплекс С-300 та 5 одиниць військової техніки різного типу в районі населеного пункту Пологи. Окрім того, 40 військовослужбовців отримали поранення. А неподалік Веселого Запорізької області знищено блокпост окупантів, 15 військовослужбовців отримали поранення різних ступенів тяжкості. У Мелітополі втрати противника склали до 30 осіб пораненими.

Тривали потужні удари по позиціях ворога і минулої доби — українська авіація завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, а воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління противника.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські загарбники облаштували у рідному місті президента-зрадника Віктора Януковича у Донецькій області Єнакієвому пункт підготовки примусово мобілізованих з території тимчасово окупованого регіону до лав російських окупаційних військ. При цьому так званих інструкторів вчать у приміщенні місцевого політехнічного технікуму, де одночасно навчаються місцеві студенти.

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