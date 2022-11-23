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Намагався зняти понад півмільйона доларів з чужого рахунку: у Києві судитимуть нахабного шахрая

13:33 23 листопада 2022
чоловік

Поліцейські довели провину киянина, котрий за підробленими документами мав намір зняти чужі гроші.

Слідчі також встановили 14 фактів незаконного зняття готівки затриманим з іншого рахунку на суму понад мільйон гривень.

Історія почалася у серпні цього року, коли до поліції Києва надійшло повідомлення від керівника банку по вулиці Лисківській про те, що для отримання грошей клієнт подав документ з ознаками підробки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник підробив паспорт на ім'я громадянина, 1975 року народження, мав намір з банківського рахунку зняти 647 тисяч доларів. Крім того, поліцейські з'ясували, що порушник причетний до 14 епізодів шахрайства.

Влітку цього року, використовуючи наперед підроблені документи, затриманий заволодів грошима іншого 61-річного потерпілого, знявши з його банківського рахунку 1 мільйон 304 тисячі гривень.

У ході розслідування слідчі Деснянського управління поліції зібрали всі необхідні докази та провели відповідні експертизи.

Шахраю повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за статтями — використання завідомо підробленого документа, заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах та незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений повторно в особливо великих розмірах.

За вчинене зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом направлені до Деснянського районного суду міста Києва.

Раніше в Києві поліцейські викрили колишнього працівника банку, який привласнив понад 300 тисяч гривень, які незаконно зняв з рахунків переважно людей похилого віку.

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