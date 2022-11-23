Мільйони рублів та доларів готівки та «сумнівні» росіяни: став відомий «улов» СБУ при обшуках церков московського патріархату

Під час обшуків у Києво-Печерській лаврі та церквах Московського патріархату СБУ виявила проросійську літературу, мільйони готівки та людей, які не мали документів або мали паспорти з ознаками підробки.

Про це повідомили у СБУ.



Окрім Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, обшуки проходили у Корецькому Свято-Троїцькому монастирі та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ у Рівненській області.

Правоохоронцями було ретельно перевірено понад 350 церковних споруд та 850 осіб.



Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, зокрема з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, у тому числі росіяни, які перебували на території об'єктів.



Деякі з них під час перевірки документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їх копії, або мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження.



На території Києво-Печерської лаври перебував 32-річний українець, який, ймовірно, причетний до протиправної діяльності проросійського інформаційного агентства «Антван».

«При цьому він є довіреною особою власника однойменної російської компанії „ANTVAN GROUP“ — громадянина росії Орлова А.В., який володів в Україні рядом земельних ділянок та закладів громадського харчування. На даний час це майно заарештовано в рамках кримінального провадження», — повідомили в СБУ



У церквах, крім проросійської літератури, що використовується при навчанні у семінарії та парафіяльних школах, вилучили понад 2 млн гривень, понад 100 тисяч доларів США та кілька тисяч російських рублів.

Усі знайдені матеріали було передано на відповідні експертні дослідження.

Нагадаємо, нещодавно на одній з церковних служб у Києво-Печерській Лаврі священик та віряни прославляли «матінку-росію». Відео розійшлося соцмережами й викликало обурення в українському суспільстві.

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