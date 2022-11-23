Дмитро Лунін: «Полтавщина підтримує Херсонщину й Миколаївщину – перерахували їм 20 млн грн»

Полтавська область виділила 20 мільйонів гривень на відновлення Херсонської та Миколаївської областей. Кожній — по 10 мільйонів гривень. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму телеграм-каналі.

«Українці об’єднані й допомагають один одному. Стабільно допомагаємо південним областям країни. Так, з обласного бюджету Полтавщини направили Херсонщині 10 млн грн на придбання будматеріалів для ремонту пошкоджених об’єктів. Стільки ж коштів — Миколаївській області на закупівлю комунальної техніки й обладнання. Сила українців — у єдності. Разом до Перемоги!» — заявив Дмитро Лунін.

Він додав, що днями Полтавщина також відвезла гуманітарну допомогу для Херсонщини.

«Відвезли п’ять вантажівок. Їжу, питну воду, теплі ковдри, пічки для обігріву, засоби гігієни та підгузки для малюків. Усе це передадуть, зокрема, жителям Чорнобаївської громади. Їздив особисто підтримати цих неймовірних людей. Ми — єдиний український народ. І разом подолаємо будь-які труднощі», — зазначив Лунін.

Нагадаємо, протягом останніх тижнів Полтавська ОВА передала 800 пічок-буржуйок українським військовим, а також місцевим громадам для «Пунктів незламності». Понад два десятки місцевих підприємств допомогли з матеріалами й виготовленням. Передавали буржуйки у спорткомплексі неподалік від Полтави. Пічки зайняли все футбольне поле площею понад 900 м².

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