На «дорозі життя» у Запорізькій області окупанти відкрили вогонь по цивільних

У селі Кам'янське Запорізької області російські загарбники відкрили вогонь по колоні цивільних машин, які їхали до обласного центру. Люди рятувалися від війни й опинилися на розмитій непогодою ґрунтовій дорозі.

Як повідомили у ДСНС, рятувальники відбуксовували автомобілі з ґрунтовки, щоб вони могли продовжувати рух.

«Рятувальники, розуміючи всю небезпеку як для особового складу, так і для цивільних, оперативно організували евакуацію пасажирів і водіїв у найближчі укриття, тим самим рятуючи людей від наслідків безперервних обстрілів», — йдеться у повідомленні.

Рятувальна операція тривала три години.

Загалом силами підрозділу ДСНС учора у Запорізькій області вдалося врятувати 49 громадян, з яких 11 — діти, наймолодшому лише 2 місяці.

Нагадаємо, вночі російські окупанти вдарили ракетами по Вільнянську Запорізької області. Загинули лікарка, породілля й немовля, що тільки що народилося.

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