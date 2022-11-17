Намагаються приховати правду: окупанти відкладають запуск Кримського мосту

Після вибухів на мосту 8 жовтня рашисти обіцяли «відновити» незаконну споруду в «найкоротші строки», називаючи різні дати осені 2022 року. Хоча було очевидно, що обсяг пошкоджень значно більший, ніж заявляла пропаганда російських загарбників. Тепер агресори стверджують, що нібито «високі темпи будівництва» дозволили «перенести планову дату відкриття пошкодженого мостового переходу на 20 грудня 2022 року», намагаючись це видати за «значний успіх», — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

«При цьому окупанти нарешті визнали, що залізнична частина споруди отримала «термічний вплив» і обіцяють замінити залізничні прольоти «наступного року».

Фактично загарбники не здатні проводити такі роботи в осінньо-зимовий період на тридцятиметровій висоті моста, але при цьому пояснюють затримку «відсутністю термінової необхідності». Заявляється, що нібито зараз «залізнична гілка моста експлуатується в повному обсязі з обмеженнями за швидкістю руху потягів» і що загроз обвалення у короткостроковій перспективі немає.

У той же час більшість експертів зазначає, що після вибухів на Кримському мості його залізнична пропускна спроможність суттєво зменшилася, що прямо впливає на військову логістику агресора. З цими подіями пов’язана не лише спроба окупантів налагодити незаконний «сухопутний коридор» для автотранспорту через окупований Мелітополь, але й судомні та безуспішні спроби агресора «відсунути» Збройні Сили України з районів Донецької області, близьких до «альтернативної» залізничної колії до Криму через Волноваху, Комиш-Зорю та Мелітополь. Окремі експерти окупантів визнають, що автомобільне та залізничне сполучення «сухопутним коридором» через Мелітополь зараз об’єктивно перебуває у зоні дії ракетних озброєнь із правого берега Дніпра. При цьому вони заявляють, що цей коридор нібито «не містить інфраструктурних об’єктів», вразливих для вибухів і обстрілів".

Водночас, наголошують українські експерти, про мости в районі Сиваша, а також про низку інших цікавих об’єктів «сухопутного коридору» в окупованій частині Запорізької області рашисти вважають за краще не згадувати.

Нагадаємо, що керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що символ «русского мира» Керченський міст буде зруйновано.

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