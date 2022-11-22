У росії з'явилися ознаки того, що кремль готує другу хвилю мобілізації. Це випливає з коментарів російських військових блогерів у соціальних мережах. Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що блогери обговорюють можливість нової хвилі мобілізації вже в грудні або січні.

«Продовження прихованих мобілізаційних заходів і потенційна підготовка до чергової хвилі мобілізації, разом з поточним осіннім призовом на строкову службу, ймовірно, ще більше напружить і без того перевантажену російську систему розгортання збройних сил», — зазначає ISW.

На думку інституту, президент росії зупинив мобілізацію восени головним чином для того, щоб звільнити бюрократичний і адміністративний потенціал для організації осіннього призову.

Міністр оборони росії сергій шойгу офіційно заявив наприкінці жовтня, що часткова мобілізація, оголошена путіним у вересні, завершена. 82 000 чоловіків приєдналися до війни, і ще 218 000 чоловік проходять підготовку. За повідомленнями ЗМІ та регулярними бойовими зведеннями української армії, частина мобілізованих була відправлена прямо на фронт, часто з поганим спорядженням.

Мобілізація більше припала на бідніші регіони, населені переважно етнічними групами, відмінними від росіян, що спричинило напруженість у відносинах між різними верствами російського суспільства. Були сотні випадків, коли хтось кидав пляшки із запалювальною сумішшю у військкомати.

У ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що повістки про призов на військову службу масово отримують, наприклад, жителі окремих районів Бурятії на Далекому Сході росії, а Генеральний штаб української армії попередив про направлення кримських татар до місць ведення важких бойових дій.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що колишній чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBA росіянин Ніколай Валуєв отримав повістку з військкомату Санкт-Петербурга, але вирішив уникнути походу до закладу.

34

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram