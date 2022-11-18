Українські військовополонені зможуть листуватися з рідними через Червоний Хрест: що важливо знати

В Україні триває обмін військовополоненими — нещодавно з ворожого полону вдалося повернути ще 45 військових, а ті бійці, які ще тільки чекають на повернення та статус яких підтверджений Червоним Хрестом, матимуть змогу листуватися з рідними.

Як повідомляють в Мінреінтеграції, така домовленість була досягнута під час перемовин Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Національного інформаційного бюро при Мінреінтеграції та Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

Людям, які листуватимуться, надають певні поради, які підвищать вірогідність того, що лист буде доставлено. Це, зокрема, політична нейтральність — держава-одержувач має право цензурувати листи. Не рекомендується повідомляти особисту інформацію, наприклад, номер телефону чи е-мейл, яка може бути використаною для ідентифікацію осіб. Адресу проживання варто зазначати лише на зовнішньому конверті.

Потрібно мати два конверти — менший, внутрішній, та більший, зовнішній. Перший потрібно підписувати виключно російською мовою, вказавши в полі для відправника своє ім’я та прізвище або ступінь споріднення, а адресу не вказувати. У полі для одержувача потрібно вказати його прізвище, ім’я, по батькові, а також число, місяць та рік народження.

На зовнішньому конверті вказуються прізвище, ім’я та адресу, а також відділення «Укрпошти» чи «Нової пошти».

Фото Мінреінтеграції

«Йдеться про листування, яке гарантоване статтею 71 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Доставку листів в обидва боки організує МКЧХ. Наразі зв’язок забезпечуватимуть між родинами та військовополоненими, статус яких підтверджений Червоним Хрестом», — йдеться у повідомленні.

Раніше у міністерстві повідомляли, що в Україні ухвалили рекордну кількість рішень щодо виплати 100 тисяч гривень тим, кого звільнили з російського плону чи сім'ям тих, хто ще перебуває у лапах окупантів — їх отримають 465 громадян.

Фото Pixabay

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