Знаючи манеру, дії та логіку гібридної війни не можу заперечувати, що теоретично вибух у Польщі — це перевірка «на слабо», замаскована під абсолютну випадковість. Мовляв, прилетіло, не хотіли. Таку думку висловив «ФАКТАМ» російський політолог на еміграції Володимир Пастухов.

На його думку, це така перевірка на реакцію, швидкість ухвалення рішень. Що можна, що не можна. В принципі, це було б не так безглуздо з їхнього боку.

«А ось які будуть наслідки, гадаю, ніякі», — каже Володимир Пастухов.

Також політолог переконує, що треба розрізняти факт та інтерпретацію. Яким би не був факт, зараз розпочнуться інтерпретації.

Насамперед, коли відбувається авіакатастрофа, слідча комісія, як правило, розглядає кілька версій: несправність літака, помилку пілота або терористичний акт, зіткнення з невідомим літальним об'єктом. Теж саме і зараз. Поки що всі сторони діють вкрай обережно. Є інтерпретація — росіяни стріляли, але схибили.

Друга версія, перекладання провини на українську сторону, на кшталт російська ракета, але збита Україною. І росіяни тут не до чого, мовляв, втратила ракета керованість і впала. Це можливо. Природно, ніхто не стверджуватиме, що це свідомий обстріл Польщі.

У цьому сенсі буде третій, принаймні, загальновідомий інцидент, про який стало відомо.

«Ми знаємо, що це не перший факт, коли російський літальний апарат, зокрема БПЛА, опиняється на території Європи. Один із таких, на самому початку війни, залетів до Хорватії, коли випадково до його польотних даних замість населеного пункту під Вінницею було внесено населений пункт у Хорватії з аналогічним найменуванням. Добре, що обійшлося без жертв: пом'яло пару машин і на цьому все закінчилося. Ми знаємо, що ракети падали на території Молдови і там теж обійшлося без жертв», — ділиться своєю думкою Володимир Пастухов.

Як писали «ФАКТИ», раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не сумнівається в тому, що ракета, що впала в Польщі, була не українською.

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