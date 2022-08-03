«Перехід на особисте»: в росії «образилися» на США за санкції проти «коханої жінки фюрера» кабаєвої

Колишня російська гімнастка й коханка путіна аліна кабаєва, яка останнім часом рідко з'являється на публіці, потрапила до санкційного списку США.

У списку понад 30 юридичних осіб та 13 громадян росії, у тому числі голова ради директорів «Національної медіагрупи» аліна кабаєва.

В росії багато путіністів було шоковано «ударом», який Білий дім завдав по аліні кабаєвій, пише «Стархіт».



Росіяни навперебій почали доводити Штатам та один одному, що, мовляв, жодної загрози аліна маратівна ні для кого не представляла.



«Просто тупа спроба особистої образи», «Не пробачимо — образили кохану жінку всієї росії», «Це їм гімнастика так завадила, так?» — наводить видання висловлювання користувачів.



Крім гімнастки під санкції потрапили співвласник «Фосагро» Андрій Гур'єв, фонд, інститут та технопарк «Сколково», Магнітогорський металургійний комбінат, а також підприємець-мільярдер Андрій Мельниченко.



Раніше санкції проти коханки путіна ввели ЄС, Великобританія та Канада, пояснивши це тим, що з 2014 року спортсменка є головою ради директорів холдингу «Національна Медіа Група», до складу якої входить велика кількість ЗМІ, які розпалюють міжнаціональну ненависть та закликають до війни проти України та всього цивілізованого світу.

У ЗМІ поширюється інформація про те, що кремлівський диктатор путін незабаром знову стане батьком — його коханка кабаєва вагітна дівчинкою.

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