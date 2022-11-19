«Молодіжка» України в меншості втратила перемогу над Ізраїлем: відео матчу

У суботу, 19 листопада, молодіжна збірна України провела перший контрольний матч у рамках підготовки до участі у фінальному турнірі Євро-2023 (U21). У Тбілісі, де «жовто-сині» братимуть участь у турнірі наступного року, підопічні Руслана Ротаня зіграли з Ізраїлем, який також вийшов на чемпіонат Європи.

Україна (U21) — Ізраїль (U21) — 1:1 (1:0)

Україна U21: Фесюн, Роман (Кузик, 19), Таловєров, Фарина, Лях, Сапуга (Кулаковський, 68), Михайленко, Кучерявий, Кащук, Брагару, Гончарук (Желiзко, 68).

Голи: Кучерявий (2) — Шахар (71, з пенальті).

Вилучений: Кулаковський (69).

Тренерський штаб не міг розраховувати на більшість футболістів основного складу, оскільки не всі клуби відпустили своїх представників до розташування збірної — цей збір та матчі, які зіграє наша команда, не були включені до міжнародного календаря ФІФА.

У підсумку у складі нашої «молодіжки» дебютувала ціла група гравців. І, варто сказати, навіть у такому експериментальному складі підопічні Руслана Ротаня були близькі до того, щоб здобути перемогу. Вже в дебюті матчу Максим Кучерявий, який виступає в чемпіонаті Шотландії за «Сент-Джонстон», ударом із лінії штрафного майданчика поцілив точно у кут.

Надалі моменти забити були в обох команд, але більше пощастило суперникам «жовто-синіх». Спочатку Кулаковський, тільки-но вийшовши на заміну, пішов у жорсткий підкат прямою ногою та отримав червону картку, а за кілька хвилин українці, граючи в меншості, «привезли» собі пенальті, який реалізував Шахар.

У підсумку 1:1 — підопічні Руслана Ротаня продовжують підготовку до фінального турніру чемпіонату Європи. Наступний матч «жовто-сині» проведуть також у Тбілісі 21 листопада проти команди Грузії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України дізналася суперників по фінальному турніру молодіжного Євро-2023.

Фото УАФ

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