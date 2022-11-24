Відступ російської армії з Херсона відкриває завісу таємниці того, як закінчиться війна. Від початку вторгнення в Україну дуже багато хто вважає, що путін збожеволів, якому абсолютна чужа логіка. Однак це все спрощення реальної картини. Він не божевільний. Він, як і раніше, раціональний, але лише в рамках своєї, вкрай спотвореної картини світу. Остання версія цієї картини була явлена на його виступі на Валдаї, про це пише російський журналіст та аналітик Олексій Тихонов.

«Відхід же з Херсона показує, що в картині світу путіна відбулися деякі зміни. Він усвідомив, що всю Україну йому вже не захопити, тому було ухвалено рішення залишити правобережжя, яке потрібно було виключно як плацдарм для подальшого просування на південний захід України.

Так, у путіна затримка сприйняття. Те, що було очевидно ще навесні і тим більше влітку, після саміту НАТО, він усвідомив лише зараз. Чому? Тому що путін став жертвою тієї системи брехні й окозамилювання, яку сам же створив. З усіма цими різнокольоровими папочками, які йому носять на читання. Двадцять років тому в цих папочках ще писали те, що було насправді. Але поступово написане почало відрізнятись від реальності, бо дідусь морщився і стукав ніжками, якщо написане там відрізнялося від того, що він хотів бачити. І оточення поступово почало спотворювати картину, щоб у папочках було саме те, що путін хоче бачити, а не те, що є насправді.

Звідси і донесення ФСБ перед початком війни про те, що російську армію в Україні зустрічатимуть із квітами, у яке у ФСБ ніхто, звісно ж, не вірив. Там взагалі ні в що не вірили, а просто писали липові папери і пиляли бабло. Його боягузтво буде і далі визначати всі його рішення".

За словами Тихонова, путін не божевільний з ядерною кнопкою. Головною його метою, як і раніше, є утримання абсолютної влади і збереження особистої безпеки.

«Відмова від застосування ядерної зброї пов'язана саме з тим, що йому дали зрозуміти, і на Заході, і на Сході, що застосування ядерної зброї стане останнім рішенням у його житті.

Як я вже говорив, головна надія путіна зараз пов'язана з тим, що взимку російській армії вдасться відсидітися в обороні, а до весни або Захід все ж таки втомиться підтримувати Україну, або вдасться домогтися якогось поліпшення в російській армії та військовій промисловості. Однак найімовірніше так не буде, і ЗСУ зможуть здійснювати ефективний контрнаступ в умовах зимової погоди. І щойно путін зрозуміє, що і цей план зривається, єдиним раціональним способом для нього зберегти владу стане виконання вимог України і Заходу піти з міжнародно визнаної території України.

Розбита і деморалізована мобілізована армія, яка відступає на свою територію, є небезпечною революційною силою, і путін, як старий чекіст, прекрасно це усвідомлює. І якщо зараз більшість мобілізованих — це здебільшого слухняне безсловесне стадо, то в наступні хвилі мобілізації зброю доведеться роздавати тим, хто воювати зовсім не хоче, що веде до некерованого зростання ймовірності військового бунту. Саме тому я вважаю, що потенціал мобілізації в росії дуже обмежений.

Більшість же населення мовчазно підтримає завершення війни відступом і виплатою репарацій. Навіть піврічної виручки росії за експортовані ресурси вистачить, щоб оплатити всі потенційні вимоги України. І росіянам буде не шкода цих грошей — вони і до війни їх не бачили. Населення ж буде радіти зняттю санкцій, яке дасть змогу відновитися економіці і досить швидко повернутися до ситуації, яка була до початку війни. Зрадіє воно і відходу ризику потрапити під мобілізацію".

Пропаганда, вважає експерт, намалює картинку того, що іншого виходу не було, інакше б війна перейшла на територію росії.

«Її всі кинули, включно з Китаєм, бо злякалися проклятої Омерики, і тільки промінь сонця в небі путін не побоявся кинути виклик світовому узурпатору.

Сам путін не побоявся кинути виклик світовому узурпатору. Але один у полі не воїн, і тому цар прийняв вольове, на правильне рішення завершити війну і не дати їй перейти на територію росії.

Працездатність такого варіанту пропаганди вже перевірили на Херсоні, і він показав свою надзвичайну ефективність. Крім незадоволених коментарів диванних патріотів, здебільшого шкільного віку, під постами в Z-каналах, жодних проблем із невдоволенням населення здача Херсона не створила. А для приборкання особливо прудких пасіонаріїв є пригожин, кадиров, ФСБ і кримінальний кодекс. Такий варіант дозволить Путіну зберегти свою владу в країні. Виконання всіх вимог України не дасть змоги Заходу вимагати відходу путіна. Вони самі винні, що визнавали нелегітимні російські вибори і не зможуть раптово почати говорити, що цар-то не справжній.

Так, країна, звісно, у політичному плані стане зовсім іншою. Від відносно м'якого ще у 2021 р. авторитаризму вона перейде до жорсткої диктатури. Але яке діло до цього буде Заходу, якщо росія після війни втратить роль значущого міжнародного та військового гравця вже назавжди? Завдання буде виконано, а порятунком росіян нехай займаються самі росіяни".

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