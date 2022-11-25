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«Капітуляції в обмін на світло» не буде: у Зеленського звернулися до західних партнерів

12:42 25 листопада 2022
Київ

В Україні впевнені, що західні партнери передадуть ЗСУ озброєння, яке необхідне для захисту від російського терору.

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю «24 каналу».

«Коли ведемо переговори, коли розмовляємо з кимось на різних майданчиках, ми говоримо: «Знаєте, ви все одно нам це дасте, у будь-якому разі. Тому що ви не зможете дивитися, як люди «геноцидять» інших людей. У такій кількості й так демонстративно. Ви все одно передасте нам ракети ATACMS, ви все одно передасте нам бронетехніку: Leopard чи Abrams — будь-яку бронетехніку», — вважає Подоляк.

За його словами, українська сторона пояснює необхідність швидшого постачання озброєнь і партнери це розуміють, але «ще не можуть перейти через цей ключовий страх — страх війни як такої, ми як у різних просторах знаходимося».

«Тому що не можна програти війну. І ми не відмовлятимемося від війни заради капітуляції в обмін на світло. Ви передаватимете нам системи ПРО у будь-якому випадку, тому що потрібно захистити небо. Щоб ми зменшили кількість цих фото, які у вас можуть побачити — вбитих людей у 21 столітті, бо вони вдома перебували у мирному місті Києві чи мирному місті Вінниці», — резюмував Подоляк.

Нагадаємо, після останньої російської атаки на Україну пошкодження на енергетичних об'єктах було зафіксовано в усіх областях. Найважче становище у Києві та Одеській області. До сьогоднішнього ранку понад 50% побутових споживачів у столиці залишалися без електрики.

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