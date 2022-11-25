«Всі області підключені»: в «Укренерго» спрогнозували, коли переведуть населення на планові відключення світла

В Україні через масований ракетний удар російських варварів продовжують діяти графіки аварійних відключень світла. Але якщо ситуація стабілізується, то діятимуть планові відключення електроенергії. Це можливо вже за 1−2 дні.



Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в етері телемарафону.



За його словами, найскладніший етап після останньої атаки наша енергосистема вже пройшла — всі області підключені, енергосистема знову поєднана з енергосистемою Євросоюзу.



Усі три атомні станції, які розташовані на неокупованій території, працюють та через 1−2 дні вийдуть на свою нормальну планову потужність.



«Всі три атомні станції, розташовані на неокупованій території, працюють. Через 1−2 дні вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки», — сказав Кудрицький.



Нагадаємо, у п'ятницю, 25 листопада, у Києві знову запровадили аварійні відключення світла, тому графіки поки не діють.

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