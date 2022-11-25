Світло у Києві даватимуть на три години: що відомо

У Києві, де напередодні відновили подачу води до будинків городян, до кінця п'ятниці, 25 листопада, енергетики планують підключити електроенергію для всіх споживачів по черзі.

Світло включатимуть на три години, повідомив мер міста Віталій Кличко .

«Третина будинків Києва вже з теплом. Фахівці продовжують відновлювати опалення у столиці. Половина споживачів поки що без електроенергії», — зазначив міський голова.

Відключення відбуваються і на всій території України. При цьому «Укренерго» не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (МВт), на які слід зменшити споживання. Також у компанії зазначили, що навіть за найгірших сценаріїв вони мають план відновлення.

Нагадаємо, російська ракетна атака на Україну 23 листопада призвела до пошкоджень на енергетичних об'єктах у всіх українських регіонах та аварійного відключення трьох АЕС. В т.ч. у Києві станом на ранок 25 листопада понад 50% побутових споживачів залишалися без електрики.

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