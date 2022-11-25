Режим світлового дня: у школах Києва змінять час навчання

У Києві, крім зміни подачі електроенергії, в будинки намічається ще одне нововведення: починаючи з 28 листопада київські школи розпочинатимуть навчання з 9 ранку. Це необхідно зменшення навантаження на енергосистему.

Про це повідомили у КМДА.

Навчання в школах в офлайн та онлайн режимах розпочинатиметься і закінчуватиметься у світловий проміжок часу, а саме з 09:00 до 16:00.

Як пояснив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський, енергетичну систему України перевантажено внаслідок ракетних ударів Росії. Нововведення необхідне задля зменшення залежності шкіл від аварійних і віялових відключень.

Новий графік навчання діятиме до початку зимових канікул.

«Який графік навчання буде наступного року, вирішуватимемо вже в січні. Ті учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків по можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. .Для учнів початкових класів — до уроків і після них — будуть працювати групи продовженого дня «, — сказав Мондрієвський.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що у зв'язку з ударами окупантів та відключеннями електроенергії на українців може чекати «найгірша зима з часів Другої світової війни».

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