39.67 / 40.39 40.27 / 41.31
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

У Кривому Розі зупинять весь електротранспорт: названо причину

16:01 25 листопада 2022
Транспорт Кривого Рогу

У Кривому Розі, де днями проводилася операція з порятунку гірників, які застрягли під землею через знеструмлення шахт, наближається нова НП: рух всього транспорту буде зупинено з метою економії електроенергії.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

«Щойно прийшла вступна від „Укренерго“ відключити всі підстанції тролейбуса, трамвая та швидкісного трамвая для того, щоб не відключати котельні та насосні. У найближчі півгодини буде повністю зупинено весь електротранспорт у місті», — написав він.

За словами градоначальника, у місті продовжать роботу маршрутки, кількість автобусів на центральних маршрутах буде також збільшена, але в незначнвій мірі.

Вілкул попросив городян не виїжджати у особистих справах, а керівників підприємств почати відпускати людей раніше, щоби знизити навантаження на робочі перевезення.

Раніше повідомлялося, що після масованого ворожого обстрілу 23 листопада Кривий Ріг було повністю знеструмлено. У четвер увечері на Дніпропетровщині об'єкти критичної інфраструктури вже були з електрикою, за винятком Кривого Рогу та Нікополя.

Нагадаємо, що після ракетних атак рашистів 23 листопада було знеструмлено і столицю: у будинках зникли світло, тепло і вода.

174

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Водій за кермом

Рада готує неприємний сюрприз для автомобілістів

ЛЕП

Тариф зросте в кілька разів: НКРЕКП ухвалила важливе рішення щодо електрики

салат

Салат «Жіноча слабкість»: закохує в себе чоловіків з першої ложки

Губка для посуду

Деякі господині кладуть у холодильник губку для миття посуду: дізнайтеся, у чому секрет (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту