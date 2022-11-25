У Кривому Розі зупинять весь електротранспорт: названо причину

У Кривому Розі, де днями проводилася операція з порятунку гірників, які застрягли під землею через знеструмлення шахт, наближається нова НП: рух всього транспорту буде зупинено з метою економії електроенергії.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

«Щойно прийшла вступна від „Укренерго“ відключити всі підстанції тролейбуса, трамвая та швидкісного трамвая для того, щоб не відключати котельні та насосні. У найближчі півгодини буде повністю зупинено весь електротранспорт у місті», — написав він.

За словами градоначальника, у місті продовжать роботу маршрутки, кількість автобусів на центральних маршрутах буде також збільшена, але в незначнвій мірі.

Вілкул попросив городян не виїжджати у особистих справах, а керівників підприємств почати відпускати людей раніше, щоби знизити навантаження на робочі перевезення.

Раніше повідомлялося, що після масованого ворожого обстрілу 23 листопада Кривий Ріг було повністю знеструмлено. У четвер увечері на Дніпропетровщині об'єкти критичної інфраструктури вже були з електрикою, за винятком Кривого Рогу та Нікополя.

Нагадаємо, що після ракетних атак рашистів 23 листопада було знеструмлено і столицю: у будинках зникли світло, тепло і вода.

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