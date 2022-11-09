«Вівсянку вночі запарюю собі на ранок в каструльці-термосі»: лайфхаки виживання при відсутності світла та води

Останні два тижні у більшості українців електрики частіше немає, ніж воно є. Втім, люди навчились пристосовуватись і до таких реалій. Анастасія Волкова, яка мешкає з родиною в екопоселенні «Зелені кручі» на Київщині, поділилася своїми лайфхаками, як пережити блекаут.

«Опалення у нас — піч-камін. І тепло, й романтика. Готуємо в мультиварці, коли є світло. Вона досить довго зберігає тепло. Одразу на два прийоми їжі. Вівсянку вночі запарюю собі на ранок в каструльці-термосі. Каву — в термокухлі. Чай тримаю в термосі — з Данії привезли чайники-термоси, такі зручні. Чомусь у нас такі не популярні. Підігріти тарілку можна на каміні. З незручностей — холодильник у нас крихітний, якщо відкривати без електрики, все тече. Але є погріб. За сезон зробили достатньо овочевих консервів і соків. Відкрив — і з’їв тушковані овочі. У нас будинок маленький, газовий балон нема куди поставити. Але на спільній кухні поселення в 5 хвилинах пішки від нас є газова плита і дров’яні плити, тому, якщо дуже треба, можна туди піти й приготувати. І зі спільнотою домовились, що в разі „армагедону“ — зустрічаємось там. Купили декілька силіконових нічників: дають достатньо світла, тримають довго, заряджаються як телефон, безпечні, на відміну від свічок. Ну, й акумуляторні налобні ліхтарики. Модем і роутер підключені до „безперебійника“ — до 4 годин вистачає для вайфая. Іноді, правда, у провайдера батареї раніше сідають. Мобільний зв’язок зникає разом з електрикою. Ноутбуки зі своїми батареями. Павербанк, якщо треба телефон підзарядити».

Найбільша незручність, пояснює Анастасія Волкова, — відсутність води під час відключень.

«Тримаємо запас питної та технічної води. Намиваю наперед миску яблук або чогось, що потребує миття. Пральна машинка, на щастя, продовжує програму прання, коли світло вмикається. Для гігієни дитини — біорозкладні вологі серветки. У нас є бензиновий генератор, але поки не використовували. Життя в селі має в цій ситуації свої переваги перед містом. В будинку тепло та вуличний туалет є».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як самостійно зробити свічку тривалого горіння, яка не згасне 12 годин.

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