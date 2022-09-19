Зефірні грибочки: діти будуть у захваті
Львівська кондитерка Наталя Берладин створює із зефіру неймовірно красиві квіти. Дуже апетитно виглядають і зефірні грибочки.
Рецептом їх приготування вона поділилась з «ФАКТАМИ».
- Смак зефірних грибіочків фруктовий, -- говорить Наталя Берладин. --Шапочку покриваємо какао або шоколадом. Діти часто спершу думають, що це справжні грибочки.
-- Як приготувати таку красу?
-- В основі яблучний зефір.
Для сиропу
180 г пюре
80 г води
6 г агару
200 г цукру + 30 г глюкози
Меренга
65 г білка
65 г цукру
1−2г лимонної кислоти
В сотейник кладемо пюре, воду, агар, розмішуємо та додаємо цукор, глюкозу.
Варимо сироп на середньому вогні. Коли почне кипіти, то варимо ще 4 хвилини.
Меренгу збиваємо до цупкого піку.
Готовий сироп вливаємо тонкою цівкою в меренгу по стінці чаші й після того, як влили сироп, збиваємо масу 2−3 хвилини.
Перекладаємо масу в кондитерський мішок і відсаджуємо у силіконову форму для сфер шапочку, а на пергамент — ніжку.
Через 30 хвилин шапочку з’єднуємо з ніжкою.
Cтабілізується зефір 12−48 годин при кімнатній температурі.
Шапочку припудрюємо какао (шоколадом)
Зберігаємо у закритому контейнері при кімнатній температурі не більше 14 днів.
Нагадаємо про ще один рецепт зефірного пляцка, який може стати коронним на вашому столі.
Фото з альбому Наталі Берладин61
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