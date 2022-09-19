Зефірні грибочки: діти будуть у захваті

Львівська кондитерка Наталя Берладин створює із зефіру неймовірно красиві квіти. Дуже апетитно виглядають і зефірні грибочки.

Рецептом їх приготування вона поділилась з «ФАКТАМИ».

- Смак зефірних грибіочків фруктовий, -- говорить Наталя Берладин. --Шапочку покриваємо какао або шоколадом. Діти часто спершу думають, що це справжні грибочки.

-- Як приготувати таку красу?

-- В основі яблучний зефір.



Для сиропу 180 г пюре 80 г води 6 г агару 200 г цукру + 30 г глюкози Меренга 65 г білка 65 г цукру 1−2г лимонної кислоти

В сотейник кладемо пюре, воду, агар, розмішуємо та додаємо цукор, глюкозу.

Варимо сироп на середньому вогні. Коли почне кипіти, то варимо ще 4 хвилини.

Меренгу збиваємо до цупкого піку.

Готовий сироп вливаємо тонкою цівкою в меренгу по стінці чаші й після того, як влили сироп, збиваємо масу 2−3 хвилини.

Перекладаємо масу в кондитерський мішок і відсаджуємо у силіконову форму для сфер шапочку, а на пергамент — ніжку.

Через 30 хвилин шапочку з’єднуємо з ніжкою.

Cтабілізується зефір 12−48 годин при кімнатній температурі.

Шапочку припудрюємо какао (шоколадом)

Зберігаємо у закритому контейнері при кімнатній температурі не більше 14 днів.

Нагадаємо про ще один рецепт зефірного пляцка, який може стати коронним на вашому столі.

Фото з альбому Наталі Берладин

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