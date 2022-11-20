26 листопада 2022

Неперевершений органіст-віртуоз і знаменитий німецький композитор Йоган Себастьян Бах (31 березня 1685 — 28 липня 1750) народився у великій родині. Він із раннього дитинства був закоханий у музику. За своє життя Бах написав понад тисячу творів. Рід Бахов славився своєю музичністю ще з початку XVI ст. Понад 50 предків та родичів Йоганна Себастьяна були професійними музикантами — флейтистами, трубачами, скрипалями, органістами. У країні тоді популярною була така приказка: «Кожного музиканта в Німеччині почали називати Бахом, а кожного Баха — музикантом…»

Коли Йоганну було лише 9 років, померла його мати, а за рік не стало й батька. Хлопчика віддали на виховання Йоганну Крістофу, старшому братові. Йоганн Крістоф був органістом і саме він познайомив брата з творчістю Йоганна Пахельбеля, Йоганна Якоба Фробергера та інших сучасних композиторів. До речі, із восьми дітей майбутній музичний геній був наймолодшим у своїй родині.

А із чотирьох дітей вже самого Баха двоє навіть стали відомими композиторами. Творчість Філіпа Еммануїла і Вільгельма Фрідемана була дуже популярною свого часу і вплинула на таких відомих композиторів, як Гайдн і Бетховен. При цьому Вільгельм, на відміну від свого брата Філіпа, був поганим хранителем спадщини батька. Багато рукописів Баха, отримані ним у спадок, було втрачено, а деякі він навіть намагався видати за свої.

Якось у 1717 році до Дрездену приїхав відомий органіст-віртуоз Луї Маршан. Усі були зачаровані його талантом. На своєрідну музичну дуель вирішено було запросити Баха, який став досить популярним виконавцем. У день змагання з'ясувалося, що Маршан спішно покинув місто, тож Баху довелося виступити одному. Деякі експерти були впевнені, що Маршан втік, бо перед виступом встиг послухати віртуозну гру Баха.

Завдяки Йоганну Себастьяну Баху у церковних хорах Німеччини сьогодні можуть співати як чоловіки, так і жінки. До Баха такий привілей мали лише чоловіки. До речі, першою жінкою-хористкою стала дружина Баха Марія Барбара.

Популярність Баха приносила йому непогані заробітки, проте він не був марнотратним. Він ніколи не брав гроші за приватні уроки.

Відомо, що сучасником Баха був визначний німецький композитор Георг Фрідріх Гендель. Обидва композитори хотіли зустрітися, але їхнє знайомство так і не відбулося. У Баха останніми роками життя дуже погіршився зір, а 1750 року в Лейпциг якраз приїхав англійський офтальмолог Джон Тейлор. Він двічі прооперував Баха, проте операції пройшли невдало, Бах залишився сліпим і незабаром помер від ускладнень після хірургічного втручання. За трагічним збігом обставин, у Генделя також почалися проблеми зі зором і його прооперував той самий «лікар», якого дослідники потім визнали шарлатаном. Тейлор прооперував Генделя у 1752 році, але так само невдало. І вже менше ніж за рік Гендель осліп.

«Все, що вам потрібно зробити для того, щоб легко грати на будь-якому музичному інструменті, — казав Бах, — це торкнутися правильної клавіші в потрібний час — і тоді інструмент гратиме практично самостійно …»

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.