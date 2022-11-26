«ФОПам» третьої групи спростять життя: у Раді підготовлено важливий законопроєкт

Підприємцям-спрощенцям 3-ї групи можна буде не турбуватися за подання звітності, сплату податків та взаємодію з податковою — все це за них зробить банк, який виступає як податковий агент. Про це йдеться у проєкті закону № 8226, його 24 листопада зареєструвала у парламенті група народних депутатів, до якої входить голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев.

У пояснювальній записці до проєкту йдеться, що велика кількість платників єдиного податку третьої групи без сплати ПДВ, які не мають найманих працівників, мають контракти виключно з одним або декількома контрагентами та здійснюють розрахунки виключно у безготівковій грошовій формі.

Такі платники не здійснюють великої кількості різнопланових господарських операцій та здійснюють діяльність у межах невеликої кількості КВЕДів. При цьому вони витрачають багато часу на складання податкової звітності та сплати податків, а також часто пропускають встановлені для цього терміни.

Фактично у разі функцію податкового агента їм може виконувати банк.

Нардеп Ярослав Железняк (один з авторів законопроєкту) пояснює: щоб підприємцю скористатися нововведенням потрібно буде зробити два кроки в онлайні: подати заявку до «Дії» на реєстрацію таким «спрощенцем» та відкрити спецрахунок у банку.

Далі ФОП просто працює та отримує гроші на рахунок, тільки cashless (безготівкові). Все інше робить банк:

• обчислює єдиний податок;

• знімає ЄСВ (необхідна сума має бути на рахунку на 1 число кожного місяця);

• надає податкову інформацію про надходження на рахунок ФОП.

«Більше жодних пропущених дедлайнів та неприємностей із податковою. Все автоматизовано, щоб ФОП навіть не перетинався з державою. Вже домовилися з Михайлом Федоровим про співпрацю з Мінцифри та „Дією“ для реалізації нової можливості для підприємців та цифрової держави. Ідея точно спростить роботу великої кількості айтішників, маркетологів, консультантів або їх бухгалтерів. Ну і податкової теж», — повідомив Железняк.

Новий закон у разі його ухвалення набуде чинності через три місяці з дня його опублікування.

Як писали «ФАКТИ», з 1 жовтня 2022 року збільшився розмір мінімальної зарплати, а отже, змінився і розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ), прив'язаний до розміру мінімалки. ЄСВ, який мають платити фізособи-підприємці, також зріс.

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