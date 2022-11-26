Сльози та розчарування: всі подробиці п’ятого ефіру «Холостяка-12»

Вийшов п'ятий епізод реаліті «Холостяк-12». Нагадаємо, проєкт було знято ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну. Цього тижня Алекс разом із дівчатами вирушив до Дубая.

— Сподіваюся, їм сподобається, — сказав Алекс, плануючи подорож.

— Я так рада! — захопилася Віка. — Хочу сонце та засмагу.

Дівчата мріяли про майбутні побачення. Учасниці оселилися у розкішному готелі.

— Нас десять агресивних баб, — назвала всіх учасниць проєкту «гостра на слівце» Віка.

Алекс відкрив записку від Вікі з її таємним бажанням — минулого тижня дівчині вручили білу троянду. Вона забажала поплавати з Алексом у басейні на заході сонця.

— Я чекаю на цю зустріч, — сказав Алекс.

Дівчина зізналася, що їй ніхто не робив сюрпризів.

— Він мені подобається, — не приховувала своїх почуттів Вікторія.

Разом з Алексом вони вирушили на пляж. Віка розповіла, що часто буває у Маямі — місті, де мешкає Алекс.

— У нас з тобою був такий класний поцілунок на заході сонця, — зізналася дівчина, обіймаючи Холостяка.

— Наше купання я запам'ятаю надовго, — сказав Холостяк. — Мені дуже подобається Віка. Мені здалося, що ми просто одне ціле.

— Ми з Алексом дуже схожі, — була рада Віка. — У мене вже метелики у животі.

Наступного дня Алекс запросив на парне побачення Роксолану та Лізу. Дівчата пили каву у бедуїнів та каталися на верблюдах.

Холостяк поговорив із Лізою — дівчина розповіла про проблеми з вагою.

— Вона була дуже щира, — сказав Алекс.

Пішла на розмову й Роксолана.

Роксолана, 28 років, Дніпро, візажистка

Разом із трьома дівчатами — Сашею, Яною та Катею — Холостяк вирушив на найбільший ринок спецій. Кожній треба було приготувати певну страву та знайти потрібний інгредієнт. Після пошуку спецій учасниці вирушили на продуктові ринки.

— Мені приємно тебе слухати, — шепотів на вухо Каті Холостяк.

— У нас взагалі з ним сімейне життя, — вирішила Катя.

З Юлею Алекс вирушив на пошуки лаваша.

Дівчатам, які залишилися вдома, Гриша приніс запрошення на коктейль від Холостяка.

— Мені набридло ходити на індивідуальні побачення, — сказала Яна.

— Усі перестали бути дружними котиками, — зауважила Марина.

У цей час Сашко, Катя та Юля почали готувати разом із Холостяком. Кожна дівчина мала свій рецепт.

— Мені здавалося, Юля візьме справу до своїх рук і буде господаркою на кухні, — зізнався Холостяк.

Юля, 27 років, Бучач, директорка банкетної служби

Алекс сказав, що йому подобається допомагати на кухні, хоч на омлеті його кулінарні здібності закінчуються.

Холостяк запросив на розмову Юлю та зізнався, що не бачить, як розвиваються їхні стосунки.

— Я відпускаю тебе, — сказав Алекс, прощаючись із дівчиною.

— У мене розгубленість і нерозуміння, що я робитиму далі, — сказала, плачучи, Юля.

Після вечері з Катею та Сашею, Холостяк запросив Катю на розмову.

— Мені хочеться, щоб вона виявила ініціативу, — сказав Алекс. — Вона показує лише одну частину себе.

Алекс запросив на розмову й Сашу.

— Мені б хотілося втекти і прогулятися з тобою нічним містом, — сказала дівчина, обіймаючи і цілуючи Алекса. - Я так скучила.

В домі кожна дівчина спеціально для Алекса пошили ляльки. Кожна — особлива, із посланням для Холостяка.

Холостяк запросив на розмову Аліну — дівчина переживала, що в неї давно не було побачення.

— Я не люблю з'ясування стосунків, — зізналася Аліна.

— Хочу, щоб ти завжди була для мене відкритою, не приховувала емоцій, — попросив Аліну Холостяк.

Коктейльна вечірка закінчилася «розбірками» у дівчат. Кожна намагалася виділитись в очах Алекса. Після неї Холостяк вирішив провести церемонію троянд окремо для кожної учасниці. Першою свою квітку отримала Саша — дівчина вже давно зізнається Холостякові у своїх почуттях.

Віка отримала трояндову троянду, ставши «господаркою вдома». Дісталися квітки Аліні, Юлі, Каті та Лізі. Марина здобула жовту троянду — останнього шансу. Саша Мудра отримала білу троянду.

Проєкт покинула Роксолана.

— Я не бачив у тобі зацікавленості, — зізнався дівчині Холостяк.

Подробиці четвертого випуску «Холостяка» читайте тут.

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