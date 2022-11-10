«Це нерозумно!»: Холостяк жорстко відреагував на критику проєкту

Після старту 12-го сезону романтичного шоу «Холостяк» (СТБ) проєкт зазнає критики. Продюсерам казали, що під час війни не варто запускати розважальне шоу. Відомо, що «Холостяка» зняли ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну, а його прем'єра відкладалася двічі. Критикують і український переклад. З усіх учасниць лише дві розмовляли українською мовою. Холостяк Алекс Топольський спілкувався з дівчатами російською. Відновлюючи показ, продюсери вирішили зробити український дубляж. Шанувальники реаліті скаржилися, що всі дівчата проєкту озвучені одним голосом і це не дає можливості скласти повний образ кожної з них.

Алекс Топольський та ведучий проєкту Григорій Решетник жорстко відповіли всім незадоволеним українським дубляжем.

— Я дуже радий, що це шоу виходить українською мовою! — звернувся Алекс до прихильників проєкту. - Зараз усі ми, як ніколи, повинні підтримувати свою державу та поважати свою рідну мову! Так, випуски записані до всіх цих жахливих подій. Але я впевнений, що якби зйомки проходили зараз, то кожен з учасників «Холостяка» говорив би саме українською! Тому вважаю, що критика щодо озвучки — це зовсім зайва та нерозумна трата енергії. Пропоную вам відпустити весь негатив. Цього й так достатньо для всіх нас… Просто пориньте в атмосферу проєкту, у пригоди, романтику, почуття! Сподіваюся, це допоможе хоч трохи повернути тепло у ваші серця.

Підтримав його й Григорій Решетник, він пояснив, чому це надважливо саме сьогодні.

— Попри всі обставини, ми таки запустили 12-й сезон проєкту «Холостяк», — сказав Григорій. - І я щасливий, що він звучить українською — так і має бути у вільній і незалежній країні. Тішуся, що наше реаліті про романтику та кохання, а це основа всіх основ. І зважаючи на всі ваші відгуки та коментарі, я вкотре переконався, що наш проєкт залишається найобговорюванішим і найпопулярнішим. Сезон буде крутим і гарячим!

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що учасниця романтичного реаліті «Холостяк», головним героєм якого став Алекс Топольський, акторка Вікторія Варлей розсекретила роман із колегою Тарасом Цимбалюком.

174

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram