«Мав повінчатись та вперше стати батьком»: війна забрала ще одного українського захисника

25 листопада жителі Славутської громади провели в останню земну путь воїна Сергія Кондратюка, який загинув у боях на Луганському напрямку. Йому навіки 24 роки…

«Боєць родом із Шепетівського району. У 2017 році вступив на громадських засадах до лав окремого легкопіхотного загону «Волинь» — добровольчого збройного формування, яке входить до складу Української добровольчої армії. 4 серпня 2017 року нагороджений відзнакою «За заслуги» Всеукраїнської громадської організації «Спілка ветеранів та працівників силових структур України «Звитяга», — повідомляє Славутська міська рада.

Сергій Кондратюк загинув 17 листопада на Луганському напрямку в районі населених пунктів Кремінна, Лиман

З 14 березня 2022 року боєць підписав контракт та став до лав Збройних Сил України в одному із Київських підрозділів. З травня 2022 року проходив службу в 111 бригаді територіальної оборони ЗСУ в роті розвідки бригадного управління.

Сергій Кондратюк загинув 17 листопада на Луганському напрямку в районі населених пунктів Кремінна, Лиман. Виконував завдання в тилу противника. Поховали Сергія Кондратюка на «Новому кладовищі» з усіма військовими почестями. У загиблого залишилися: мати, брат, сестра, вагітна наречена з донькою та вітчим.

Славутська громада провеоджає в останню земну путь воїна Сергія Кондратюка

«Ще стільки всього ми не сказали один одному, ще стільки всього ми не зробили разом. Ти ж казав, що скоро все закінчиться, і ми завжди будемо разом. Котику мій дорогий, я знаю, ти не кинув нас, у нас тебе забрали, забрали… Але за що? Я завжди шукаю тебе серед людей, думаю, що зараз ось-ось і побачу тебе, зустрінемось, — написала про загиблого героя його наречена Лілія Оленнікова. — Я більше ніколи не побачу твою посмішку, твої оченята, я більше ніколи не поцілую тебе, в твої солодкі теплі губи, так як ти любив, знаю лише я. Ти завжди казав, що обожнюєш нас, що ми твоє все, що ми найдорожче, що є у тебе, ти казав :"Ви — мій всесвіт». Я не можу повірити, що сьогодні ми мали з тобою піти в церкву на сповідь, щоб 23.11.2022 року повінчатись".

Раніше «ФАКТИ» розповідали про мужній вчинок бійця Олександра Сердюка, який загинув, намагаючись забрати з поля бою тіла побратимів.

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