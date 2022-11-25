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«Намагався забрати двох вже загиблих побратимів»: стало відомо про загибель ще одного воїна на Донеччині

20:00 25 листопада 2022
боєць НГУ Олександр Сердюк

21 листопада на Чернігівщині провели в останню дорогу героя — Олександра Сердюка, старшого механіка 3-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії України. Його життя обірвалося на передовій 10 листопада внаслідок отриманих поранень несумісних з життям поблизу населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району. Бійцю був 41 рік. Про це повідомляє Сухополов'янська об'єднана територіальна громада.

«Олександр після школи вступив до Київського залізничного коледжу, далі були одруження, народження доньки Світлани та сина Максима. Потім чоловік працював у ливарних цехах заводу «Пожмашина» смт. Ладан, тоді у Кривому Розі та Києві. Влітку 2022 року Олександр був призваний Голосіївським військкоматом на військову службу. До останнього беріг материнське серце, але… Далі був Бахмут і поранення несумісне з життям.

Відомо, що Олександр Сердюк загинув під мінометним вогнем ворога, намагаючись забрати двох вже загиблих побратимів".

Поховали воїна на кладовищі у селі Охіньки.

Нагадаємо, що військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що російські передові підрозділи під Сватовим на 60% небоєздатні.

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