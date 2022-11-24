Загинув, не дочекавшись народження сина: щемлива історія про українського героя

У Рівному в останню путь провели солдата Дмитра Марцинковського. Він загинув 9 листопада внаслідок мінно-вибухової травми, виконуючи бойове завдання із захисту Батьківщини на Донеччині. Про це повідомляє Рівненська міська рада.

«Дмитра виховали у родині щирих та люблячих українців. Він здобув фах системного адміністратора. Упродовж восьми останніх років працював менеджером з продажу. Він по 12 годин проводив за комп’ютером, хотів змін, щось кардинально інше. Цього року з дружиною планували поїхати в Португалію, аби побачити океан, але війна усе змінила. У червні чоловік пішов добровольцем у військкомат. Спочатку — доброволець, потім — військове навчання у Британії та на Львівщині. А далі — лінія фронту. Чоловік був дуже щасливий, що стане татом. Коли ж вдалося на кілька днів приїхати, разом з коханою дізналися, що чекають на хлопчика».

Дмитро служив у одній бригаді із батьком. Хотіли перевестися до одного підрозділу, але не встигли. Тож Дмитро вирушив на передову. 31-річний солдат Дмитро Марцинковський загинув 9 листопада внаслідок мінно-вибухової травми, виконуючи бойове завдання. Поховали його 17 листопада на кладовищі «Нове».

Нагадаємо, що у Оріхові рашисти обстріляли будівлю школи під час роздачі гуманітарної допомоги, є жертви.

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