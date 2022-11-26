39.64 / 40.43 40.19 / 41.28
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

росія «дуже стурбована» Кримом, оскільки Кремль розосереджує війська для захисту південного фронту

20:30 27 листопада 2022
російська техніка

Військовий аналітик, професор Майкл Кларк повідомляє, що росія «дуже стурбована» обороною Криму. Російські військові транспортні засоби переправляють війська до окупованого українського міста Мелітополь, в той час як Кремль намагається убезпечити Кримський півострів від нападу українських військ. Про це професор повідомив Sky News.

«Росіяни починають артилерійську дуель, зараз вони досить часто обстрілюють артилерійськими снарядами Херсон, і українцям доведеться спробувати щось з цим зробити. Я думаю, що артилерійська битва розвивається, в той же час росіяни також відводять війська з району Херсона. Вони завжди хотіли це зробити, але цікаво, що вони не відправляють їх усіх на Донбас, як ми думали, що вони це зроблять. Вони, здається, відправляють частину військ далі на південь, до Мелітополя, тому що вони дуже стурбовані обороною Криму, і тому їм доводиться розосереджувати свої війська трохи більше, ніж ми думали, судячи з того, куди ми бачимо, що колони їхньої техніки прямують».

До слова, днями російський пропагандист Володимир Соловйов вибухнув гнівною тирадою через нездатність російської армії запобігти обстрілу прикордонного міста Бєлгород.

Соловйов сказав в ефірі рашистського телеканалу: «Вибачте, я справді не розумію, якого біса відбуваються регулярні удари по Бєлгороду. Відсуньте до біса кордон на 200 км!«

Нагадаємо точку зору військового експерта Олександра Коваленка: «Російські передові підрозділи під Сватовим на 60% небоєздатні».

213

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ЛЕП

Тариф зросте в кілька разів: НКРЕКП ухвалила важливе рішення щодо електрики

Саморобна свічка

Доведеться всією країною сидіти тиждень без світла: опубліковані сценарії справжніх блекаутів

салат

Салат «Жіноча слабкість»: закохує в себе чоловіків з першої ложки

Андрій Олефір

Слухає землю, щоб визначити, де знаходяться ворожі гармати і танки в радіусі 20 кілометрів: українські науковці створили унікальну систему

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту