росія «дуже стурбована» Кримом, оскільки Кремль розосереджує війська для захисту південного фронту

Військовий аналітик, професор Майкл Кларк повідомляє, що росія «дуже стурбована» обороною Криму. Російські військові транспортні засоби переправляють війська до окупованого українського міста Мелітополь, в той час як Кремль намагається убезпечити Кримський півострів від нападу українських військ. Про це професор повідомив Sky News.

«Росіяни починають артилерійську дуель, зараз вони досить часто обстрілюють артилерійськими снарядами Херсон, і українцям доведеться спробувати щось з цим зробити. Я думаю, що артилерійська битва розвивається, в той же час росіяни також відводять війська з району Херсона. Вони завжди хотіли це зробити, але цікаво, що вони не відправляють їх усіх на Донбас, як ми думали, що вони це зроблять. Вони, здається, відправляють частину військ далі на південь, до Мелітополя, тому що вони дуже стурбовані обороною Криму, і тому їм доводиться розосереджувати свої війська трохи більше, ніж ми думали, судячи з того, куди ми бачимо, що колони їхньої техніки прямують».

До слова, днями російський пропагандист Володимир Соловйов вибухнув гнівною тирадою через нездатність російської армії запобігти обстрілу прикордонного міста Бєлгород.

Соловйов сказав в ефірі рашистського телеканалу: «Вибачте, я справді не розумію, якого біса відбуваються регулярні удари по Бєлгороду. Відсуньте до біса кордон на 200 км!«

Нагадаємо точку зору військового експерта Олександра Коваленка: «Російські передові підрозділи під Сватовим на 60% небоєздатні».

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