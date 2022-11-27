Вліз через вікно і поглумився: на Кіровоградщині чоловіка судитимуть за зґвалтування 12-річної дівчинки

У Кіроворадській області, де в останні тижні нерідкі відключення світла, сталося страшна НП: мешканець населеного пункту Новгородка піде під суд за звинуваченням у зґвалтуванні 12-річної дитини.

Наразі досудове розслідування у справі завершено, обвинувальний акт направлено до суду за ч. 4 ст. 152 (згвалтування особи, яка не досягла 14 років) КК України, сказано у повідомленні Кіровоградської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що в серпні чоловік уночі проник через вікно в кімнату 12-річної дівчинки, по суті, ще дитини, і погрозами змусив піти в літню кухню, де й скоїв по відношенню до неї дії сексуального характеру.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Кропивницького районного управління поліції ГУНПУ в області за процесуального керівництва Знам'янської окружної прокуратури.

За вчинене чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

До винесення судом вироку підозрюваний перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, що раніше у Хмельницькому хлопець позбавив життя дівчину, яка відмовилася з ним зустрічатися, та вчинив над тілом дії непотребного характеру.

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