«Дубль» Мбаппе приніс чемпіонам світу достроковий вихід з групи: відеоогляд матчу ЧС-2022

У суботу, 26 листопада, після зустрічі Туніс — Австралія (0:1) на чемпіонаті світу з футболу відбувся ще один матч 2-го туру в групі D. Вперше на турнірі один одному протистояли європейські збірні.

ЧС-2022. Група D. 2-й тур

Франція — Данія — 2:1

Голи: Мбаппе (61, 86) — Крістенсен (68).

Чинні чемпіони світу французи, які розпочали виступ на чемпіонаті світу з розгрому Австралії (4:1), останніми роками зустрічалися з данцями чи не на кожному розі і аж сім років (2:1 у товариському матчі 2015-го) ніяк не могли обіграти скандинавів, що помітно додали. На ЧС-2018 переможця визначено не було (0:0), а в Лізі націй-2022 Данія двічі обіграла гранда із загальним рахунком 4:1.

І ось, нарешті, хлопцям Дідьє Дешама вдалося перервати неприємну для себе серію та першими з учасників світової першості гарантувати собі вихід із групи. Постарався бездоганний форвард «ПСЖ» Мбаппе, який оформив «дубль» і вже забив у 9 поєдинках на ЧС 7 м'ячів (частіше за нього з французів на світових першостях «стріляв» лише Жюст Фонтен — 13 голів).

До речі, збірна Франції, яка спрацювала в перших двох турах по максимуму, зуміла зняти «чемпіонське прокляття», адже три попередні чинні чемпіони світу на наступному ЧС просто не виходили з групи — 2010-го зганьбилась Італія, 2014-го — Іспанія, а 2018-го — Німеччина.

Становище команд: 1. Франція — 6 очок (різниця м'ячів — 6:2); 2. Австралія — 3 (2:4); 3. Данія — 1 (1:2); 4. Туніс — 1 (0:1).

У вирішальному, 3-му, турі в групі D 30 листопада зіграють (обидва матчі — о 17:00) зіграють: Туніс — Франція, Австралія — Данія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Польща в божевільному поєдинку ЧС-2022 здолала Саудівську Аравію.

Фото fifa.com

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