«Зоря» у снігу на 91-й хвилині втратила перемогу над «Минаєм»: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 27 листопада, двома матчами у Львові та Києві продовжилася ігрова програма 15-го туру української прем'єр-ліги, в рамках якого напередодні «Динамо» не забило пенальті «Металісту 1925» та знову втратило очки на рідній арені.

Чемпіонат України. 15-й тур

«Зоря» (Луганськ) — «Минай» — 1:1 (Бражко, 61 — Твердохліб, 90+1). Матч юніорських складів перенесено.

У матчі, який проходив за складних погодних умов, «Зоря» домінувала та відкрила рахунок у середині першого тайму. Але мінімальну перевагу підопічні Патріка ван Леувена не втримали, пропустивши після подачі з кутового та серії помилок воротаря із захисниками.

«Львів» — «Колос» (Ковалівка) — 0:1 (Оріховський, 69, з пенальті). На 68-й хвилині вилучений Муравський («Львів»). Юніорські склади — 1:2.

Ковалівці здобули мінімальну перемогу після того, як захисник «Львова» Муравський фолом останньої надії зірвав вихід на ворота Оріховського та був вилучений з поля, а сам постраждалий чітко реалізував пенальті, забивши ювілейний, 100-й м'яч «Колоса» у найвищому вітчизняному дивізіоні. Для львів'ян же дана поразка означає, що команда Олега Дулуба зимуватиме на останньому місці в турнірній таблиці.

26 листопада (субота)

«Динамо» (Київ) — «Металіст 1925» (Харків) — 0:0. На 43-й хвилині Циганков («Динамо») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 3:0.

«Динамо»: Нещерет, Вівчаренко (Дубінчак, 62), Попов, Забарний, Караваєв (Перріс, 82), Сидорчук, Лонвейк (Шепелєв, 62), Кабаєв (Гармаш, 46), Буяльський, Циганков, Ванат (Бєсєдін, 46).

«Інгулець» (Петрове) — «Верес» (Рівне) — 1:0 (Сітало, 13). На 85-й хвилині вилучений В. Шарай («Верес»). Матч юніорських складів перенесено.

25 листопада (п'ятниця)

«Чорноморець» (Одеса) — «Металіст» (Харків) — 0:0. Юніорські склади — 0:2.

23 листопада (середа)

«Шахтар» (Донецьк) — «Ворскла» (Полтава) — 3:2 (Судаков, 27, Криськів, 47, Мудрик, 86, з пенальті — Сефері, 62, Челядін, 75). На 64-й хвилині Траоре («Шахтар») не реалізував пенальті. Матч юніорських складів перенесено.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 35 очок (13 матчів);

2. «Шахтар» — 30 (13);

3. «Зоря» — 27 (14);

4. «Динамо» — 27 (14);

5. «Олександрія» — 23 (12);

6. «Колос» — 19 (14);

7. «Металіст 1925» — 18 (14);

8. «Ворскла» — 18 (15);

9. «Верес» — 17 (15);

10. «Металіст» — 16 (14);

11. «Минай» — 14 (14);

12. «Інгулець» — 13 (14);

13. «Рух» — 12 (12);

14. «Кривбас» — 12 (13);

15. «Чорноморець» — 10 (13);

16. «Львів» — 9 (13).

Бомбардири: 10 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»), 9 — Віталій Буяльський («Динамо»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Данило Сікан («Шахтар»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Віктор Циганков («Динамо»); 4 — Дмитро Кльоц («Верес»), Максим Третьяков, Сергій Рибалка (обидва — «Олександрія»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Ігор Кирюханцев («Зоря»), Владислав Ванат («Динамо»), Ростислав Русин («Металіст 1925»), Павло Оріховський («Колос»).

Зазначимо, що у рамках 15-го туру УПЛ також у понеділок, 28 листопада, буде зіграно матчі «Олександрія» — «Рух» та «Кривбас» — «Дніпро-1».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у матчі з двома пенальті вирвав перемогу у «Ворскли».

Фото ФК «Зоря»

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